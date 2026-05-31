‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2026-05-31T07:56:40+00:00

‏شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 153,300  دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ شەممە، نرخ دۆلار رەسیە 153,450 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 153750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار  و نرخ سەنینی رەسیە 152750 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153,050 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152,950 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

