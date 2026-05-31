داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 153,300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ شەممە، نرخ دۆلار رەسیە 153,450 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 153750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 152750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153,050 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152,950 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.