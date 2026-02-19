داوەزیان نرخ خام بەسرە وەگەرد بەرزەوبوین جیهانی
شەفەق نیوز ـ بەغدا
نرخ خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، داوەزیا وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازارەیل جیهان.
خام قورس بەسرە وە بڕ 61 سەنت داوەزیا یەکسانە وە
0.96%، رەسیە 62.61 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، هەمیش نرخ خام ناوڕاس بەسڕە 61 سەنت داوەزیا وە رێژەی 0.93%، رەسیە 64.86 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ
لە وەرانوەر، نرخ نەفت لەبان ئاست جیهان بەرزەوبوین وەخوەی دی، هاوکات وەرد مەزەنەیل ئەو تەقەلایەیلە وڵاتەیەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیران ئەرا چارەکردن گرژیەیل لە ناوچە سەرەکییەیل بەرهەمهاوردن نەفت دەن.
نرخ نەفت خام برێنت ئەیا 70.54 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ بەرزەوبوی، هەمیش نەفت خام تەکساسی ئەمریکی رەسیە 65.42 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.