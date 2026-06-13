خوەنستنیگ لە کتاو هێکات

رۆئیا سەعد/ ئەی چشتە کە لە خوەڵەکوو جەنگیگ لەداڵگبۊیدە ک هەڵت نەوژارد،

نەچەمەو

شایەت بۊشن ک تو تونێ

چۊنکە شیوەی رزگاربۊیین نیەزانن وەختیگ بوودە رۊییگ.

شایەت بۊشن ک تو نادیارێ

چۊنکە لە ژنیگ رخیان چوود ک شەوانە ری کەێد جۊر ئەوەگ ک بناسێدەی.

تەنیا یای بگر:

تەنانەت مانگیش لەبان سایەگەی داوای وەخشین نیەکەێد.

دویەت جەنگ، خانم ریەیل جیاجیا، و شاژن دەروازەیل ک کەسیگ نیەدۊنێدەیان

تاریکی دژ رووشنایی نییە، بەڵکم ئەو مناڵدانەسە ک گشت رووشناییگ لەلیەو زاێد.

وەي جۊرە تۊنێ باسەیل کتاو خانمە شاعیر نیکیتا گیل (هێکات) دەس وەپی بکەێد، نە تەنیا جۊر خوداوەندیگ ئەرا جادوو، بەڵکم جۊر هازیگ گەردونی ک لەو زەنگەیلە لەداڵگ بۊیە ک جەنگەیل لە لەشی جەهانیگ وەجی هیلن، لە سەردەم ئاشتی نادەسە بۊیین، ئەو لە مناڵدان سەردەمیگ دەرچگ ک ئاسمان لەناوی لەبان خوەی داوەشیاۊد، ئەو رووژە ک ئیرادەی تیتان وەگەرد دەسەڵات خوداوەندەیل ئۆڵۆمپی لەیەک دان، زەوی لە ژیر پای نەمرەیل لەرزیا. لەداڵگبۊیینی نزیک بوی لە بڵویزەیگ لەناو دڵ زریانەگە؛ کەسیگ چەوەڕیی نەۊ، و کەسیگ نەزانست ک بوودە چە، دویەت شانازی ئامادەکریاگ نەۊ، و میراتگر تەختیگ نەۊ ک وەرجەتر ئامادە کریاۊد، دویەت ریەگە بوی.

لە ئەفسانە کۊنەیل، هێکات لەبان ریەیل جیاجیا وسێد.. لەو مەوقە ک ریەیل لەناوی لەیەک جیاوە بوون، و مینێدە بان ئایەم ک چارەنویس خوەی هەڵوژێد.

لە خەیاڵکردنەو خانمە شاعیر (نیکیتا گیل)، ریەیل جیاجیا تەنیا جۊر ریەیل سان دەرنەکەفن، بەڵکم ئەوانە هامشوو رووحیین. هەر زەرەدیگ دەروازەیگە، هەر دۊرخستنیگ دەسکردنیگە، هەر تاریکییگ مکیسیگە ئەرا ناسین خود.

وەختیگ هێکات وەرەو جەهان خوارین، دەڵەک دریەێد، جۊر قوربانییگ نەتێدە خوار ئەرای، بەڵکم جۊر تویەمیگ ک مینەی خاک راسگانی خوەی کەێد، لەورا، لەناو ئەو قۊلیە ک گشت کەسیگ لەلی رخی چوود، پەیا کەێد ک سایە زیندان نییە، بەڵکم زوان ترەکیگە ئەرا بۊیین.

جەهان خوارین لەی کتاوە دوزەخیگ ئەخلاقی نییە، و تەنیا شوینیگ ئەرا سزاداین نییە، ئەو شانشین رازەیلەس، شانشین ئەو چشتەیلەس ک لەناو خوەمان رەتی کەیمن تەماشایان بکەیمن.

رخ.

تەنیایی.

لەدەسداین.

ئەو زەخمەیلە ک وە بیدەنگی هەڵیان گردیمنە.

ئەرا یەیش هێکات بوودە خانمە نموونەییەگەی. چۊنکە لە تاریکی نیەواێد، بەڵکم وە دوو چەو وازەو چوودە ناوی، ناو دڕندەیلە ناسێد چۊنکە رۊوەڕۊیان بۊیە، ناو دیوەیل ناسێد چۊنکە رووژیگ لە رووژان لەناو دڵی نیشتەجی بۊنە.

رەنگینترین چشتیگ ک خانمە شاعیر هیندی رەسەن (نیکیتا گیل) کەێدەی ئەوەسە ک هێکات لە وینە باوەگەی خوەی جۊر خوداوەندیگ نادیار و جادووکەر درارێد، ئەرا ئەوەگ دووارە سازیەدەی جۊر هێمایگ ئەرا ئاڵشتکردن.

هاز لەیرە وە مانای کۆنترۆڵکردن لەبان ئەوان تر نییە.

هاز ئەوەسە ک رزگارد بوود.

ک لەناو ویرانەگە رەد بوێ وەبی ئەوەگ گیاند لەدەس بیەێ.

ک لە زەخمیگەو بوودە زانست.

لە رخیگەو ئەرا بینایی.

لە گووشەگیرییگەو ئەرا سەروەری.

هێکات تاجیگ لە تەڵا لەسەر نیەکەێد.

تاجەگەی لەو شەوەیلە دروس کریاگە ک وە تەنیایی لەناوی رەد بۊیە.

لەو دەروازەیلە ک واز کریان دۊای ئەوەگ گشت دەروازەیل ترەک بەسیان.

لەو داناییە ک لە سەرکەفتنەو نیەتیەێد، بەڵکم لە مەننەو تیەێد.

ئەرا یە کەسایەتییەگەی زیاتر لە ئایەم هاوچەرخ نزیک دەرکەفێد تا نزیکی لە خوداوەندەیل ئۆڵۆمپیەو.

نوێنەرایەتی گشت کەسیگ کەێد ک ناچار بویە دۊای شکانن، خوەی دووارە دروس بکەێد.

گشت کەسیگ ک شوین یەکەم خوەی لەدەس داگە ئەرا ئەوەگ شوینیگ قۊلتر پەیا بکەێد.

گشت کەسیگ ک فێر بویە تاریکی هەمیشە دوژمن نییە، بەڵکم مامووستایگ تونە لە بڕیگ وەخت.

لەناو "هێکات" تاریکی نیەوودە هێمایگ ئەرا مردن، ئەو هێمایگە ئەرا لەداڵگبۊیین دویەمین، جۊر ئەوەگ تویەمەیل لە ژیر زەوی دویر لە خوەر سەوزەو بوون، ناسنامەی راسگانی لە ناوچە لەیایچگەیل رووح سەوزەو بوود.

وەي جۊرە خوداوەندەگە هۊردە هۊردە بوودە مقیەتیکەریگ ئەرا سنوورەیل ناونی جەهانەیل، لەناوەین گوزەشتە و بانان، لە ناوەین رخ و ئازایەتی، لە ناوەین چاپ کۊەن لە خود و ئەوە ک هێمان لەداڵگ نەۊیە.

کتاو هێکات تەنیا دووارە ئەڵگەردانیگ ئەرا ئەفسانەیگ یۆنانی نییە، بەڵکم شیعریگ دریژە لەباوەت ئاڵشتبوین. لەباوەت ئەو ژنەیلەسە ک فێر بۊنە بی رخ شەوانە ری بکەن، لەباوەت ئەو رووحەیلەسە ک پەیا کردنە رزگاربۊیینیان بیهازی نەۊیە، بەڵکم موعجیزەیگ بیدەنگ بۊیە، لەباوەت ئەو راسگانی کۆنەسە ک هێکات لەناو دڵ سایەیلەو چرپەی کەێد:

"گەوراترین شیوەی هاز ئەوە نییە تاریکی بڕمنێ... بەڵکم ئەوەسە بزانێ چۊن چراگەد لەناوی هەڵگرێ."