مه‌نسوور جیهانی ـ خه‌ڵاته‌‌کانی به‌شه‌ جۆراوجۆره‌کانی پێشبڕکێی چواره‌مین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی "مۆسکۆ" لە وڵاتی ڕووسیا ناسێندران و فیلمی سینه‌مایی "ئه‌سپ" له ده‌رهێنانی "مێهدی ئومێد" خه‌ڵاتی باشترین فیلمی سینه‌مایی به‌ده‌ستهێنا.

ڕێوڕه‌سمی کۆتایی چواره‌مین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی "مۆسکۆ" MKFF بە ئاماده‌بوونی مامۆستا "کەرەم گەردەن زەری" Kerem Gerdenzeri سه‌رۆکی فێستیڤاڵ، خاتوو "گولیزەر گەردەن زەری" Gulizer Gerdenzeri - "ئینا تێدژۆڤا" Inna Tedzhoeva بەرپرسیی ئه‌م ڕووداوه سینه‌ماییه، سینه‌‌ماکارانی ڕووسی، ئه‌ندامانی لێژنه‌ی دادوه‌رانی به‌شه‌ جۆراوجۆره‌کانی پێشبڕکێی، له‌وانه؛ پێشبڕکێی فیلمه "بڵینده سینەماییه‌کان"، به‌شی پێشبڕکێی "بەڵگەفیلم"، به‌شی پێشبڕکێی "کورتە فیلم"، ژماره‌یه‌ک له ده‌رهێنه‌رانی ئاماده‌بوو له فێستیڤال، کوردانی دانیشتووی ڕووسیا و به پێشکه‌ش کاریی "ئاندرێی بیرین" Andrey Birin ئه‌کته‌ری شانۆ و سینه‌مای ڕووسیا، کاتژمێر 9ی دوێشه‌و یه‌کشه‌مه 22ی ئه‌یلوولی (سیپته‌مبه‌ری) 2024 له سینه‌ما "پارک مۆسفیلم" Mosfilmovskaya لە شاری مۆسکۆ لە وڵاتی فیدڕاسیۆنی ڕووسیا بەڕێوەچوو و براوه‌کانی به‌شه جۆراوجۆره‌کانی پێشبڕکێی ناسێندران و خەڵاتی "هەتاوی زێڕین" له‌وحه‌ی فه‌خری فێستیڤاڵ له ‌ له پێنج به‌شی جۆراوجۆردا، له‌وانه؛ باشترین "فیلمی بڵیندی سینەمایی"، باشترین "بەڵگەفیلمی بڵیند"، باشترین "کورتە فیلمی چیرۆکی"، باشترین "بەڵگەفیلمی کورت" و هەروەها خەڵاتی "پشتیوانی له سینه‌مای کوردی"دا به براوه‌کان پێشکەش کرا.

پێشکه‌ش کردنی پارچه مۆسیقای کوردیی

له سه‌ره‌تای ئه‌م ڕێوڕه‌سمه‌دا، "کاسیمه ئاڤدۆ" Kasyme Avdo ژ‌ه‌نیاریی کوردی دانیشتووی وڵاتی ڕووسیا به ژه‌نینی شاره‌زایانه‌ی ئامێری نایه، چه‌ندین پارچه مۆسیقای ڕه‌سه‌نی کۆنی کورده‌واریی پێشکه‌ش به میوانان و ئاماده‌بووان کرد.

ڕه‌خساندنی که‌شووهه‌وای گفتووگۆ، ئاڵووگۆڕیی زانست و ئه‌زموونی که‌لتووریی

له درێژه‌ی ئه‌م ڕێوڕه‌سمه کۆتاییه‌دا، خاتوو "گولیزەر گەردەن زەری" Gulizer Gerdenzeri - "ئینا تێدژۆڤا" Inna Tedzhoeva بەرپرسیی فێستیڤاڵ گوتی: یه‌کێک له گرینگترین ئه‌رکه‌کانی فێستیڤاڵه‌که‌ی ئێمه ڕه‌خساندنی که‌شووهه‌وای گفتووگۆ، ئاڵووگۆڕیی زانست و ئه‌زموونی که‌لتوورییه. من ڕه‌زامه‌ندیی زۆرم له‌سه‌ر ده‌رئه‌نجامه‌کانی ئه‌مساڵ هه‌یه. ئه‌م ئامانجانه‌ی که ئه‌مساڵ بۆخۆمان دیاریمان کردبوو هاته‌دیی. گرینگتر له هه‌مووی ئه‌مانه، ئه‌وه‌ی که میوانان و بینه‌ران، به‌رنامه‌کانی فێستیڤاڵیان پیێ باش بوو و ئێمه هه‌نگاوێکی گرینگی دیکه‌مان له پێشوازیی گشتیی له سینه‌مای کوردی بینی. سینه‌مای کوردی ڕۆژ له‌گه‌ڵ ڕۆژ، زیاتر ده‌ناسرێت و باشتر له ڕابردوو ده‌ناسێندرێت و ئه‌وه بۆ ئێمه زۆر گرینگه.

خه‌ڵاتی ئاژانسی تۆریی میدیایی

یه‌که‌مین خه‌ڵاتی چواره‌مین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی "مۆسکۆ"، له لایه‌ن ئاژانسی تۆریی میدیایی پشتیوان و سپۆنسه‌ری فێستیڤاڵ به ئه‌کته‌ری کورد "به‌ختیار په‌نجه‌یی" بۆ ڕۆڵ بینین له کورته فیلمی "تاپۆ" Tapo له ڕۆژهه‌ڵاتی کوردستان پێشکه‌ش کرا.

براوه‌کانی به‌شی پێشبڕکێی "فیلمه سینه‌ماییه‌‌‌کان"

ئه‌ندامانی لێژنه‌ی دادوه‌رانی به‌شی پێشبڕکێی "فیلمه بڵینده سینه‌ماییه‌‌‌کان" له چواره‌مین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی "مۆسکۆ" Moscow که بریتی بوون له: "ماکسیم دۆبرۆمیسلۆڤ" Maxim Dobromyslov به‌رهه‌مهێنه‌ری فیلمه‌ سینه‌ماییه‌کان، به‌ڵگه‌فیلمه‌کان و زنجیره دڕاماکان له وڵاتی ڕووسیا ـ سه‌رۆکی لێژنه‌ی دادوه‌ران، خاتوو "ئانجلینا نیکۆنۆڤا" Angelina Nikonova ده‌رهێنه‌ر، سیناریۆنووس و به‌رهه‌مهێنه‌ر له وڵاتی ڕووسیا و هه‌روه‌ها خاتوو "لیانکا گریۆ" Lyanka Gryu ئه‌کته‌ر و ده‌رهێنه‌ر له وڵاتی ڕووسیا؛ ده‌نگه‌کانی خۆیان به‌م شێوه‌یه ڕاگه‌یاند:

له‌وحه‌ی فه‌خری چاره‌سه‌ری ناوه‌رۆکی ئه‌م به‌شه به فیلمی سینه‌مایی "مووسڵ، ماڵی منه" Mosul, My Home له ده‌رهێنانی "عه‌داڵه‌ت گه‌رمیانی" له هه‌رێمی کوردستان به‌خشرا.

له‌وحه‌ی فه‌خری باشترین ئه‌کته‌ری ژنی ئه‌م به‌شه به خاتوو "په‌روین ڕه‌جه‌بی" "غه‌ریبانه له‌م خۆشبه‌ختییه ده‌ڕوانم" Transient Happiness له ده‌رهێنانی "سینا محه‌مه‌د" له هه‌رێمی کوردستان پێشکه‌ش کرا.

خەڵاتی "هەتاوی زێڕین"ی باشترین فیلمی ئه‌م به‌شه به فیلمی سینه‌مایی "ئه‌سپ" Horse له ده‌رهێنانی "مێهدی ئومید" له هه‌رێمی کوردستان به‌خشرا.

براوه‌کانی به‌شی پێشبڕکێی "به‌ڵگه‌فیلمه بڵینده‌کان"

ئه‌ندامانی لێژنه‌ی دادوه‌رانی به‌شی پێشبڕکێی "به‌ڵگه‌فیلمه بڵینده‌کان" له‌م ڕووداوه سینه‌ماییه کوردییه‌دا که بریتی بوون له: خاتوو "ئێڤان بۆلۆتنیکۆڤ" Ivan Bolotnikov ده‌رهێنه‌ر، سیناریۆنووس و به‌رهه‌مهێنه‌ر له وڵاتی ڕووسیا ـ سه‌رۆکی لێژنه‌ی دادوه‌ران، "توماس سیدریس" Thomas Sideris ڕۆژنامه‌نووس، توێژه‌ر و ده‌رهێنه‌ر له وڵاتی یۆنان، و هه‌روه‌ها خاتوو "مزگێن ئه‌رسلان" Mizgin Arsalan ڕۆژنامه‌نووس و دیکۆمێنتسازی کورد له وڵاتی به‌ریتانیا؛ ده‌نگه‌کانی خۆیان به‌م شێوه‌یه ڕاگه‌یاند:

له‌وحه‌ی فه‌خری ئه‌م به‌شه به به‌ڵگه‌فیلمی بڵینی "ڕووباری خه‌مبار" Sorrowful River له ده‌رهێنانی "زانا نه‌وزاد مه‌حموود" له هه‌رێمی کوردستان به‌خشرا.

خەڵاتی "هەتاوی زێڕین"ی باشترین فیلمی ئه‌م به‌شه‌ش به "کچانی خۆر" Daughters of the Sun له ده‌رهێنانی "ڕێبه‌ر دۆسکی"Reber Doski له وڵاتی هۆڵه‌ندا پێشکه‌ش کرا.

براوه‌کانی به‌شی پێشبڕکێی "کورته فیلمه‌ چیرۆکییه‌کان"

ئه‌ندامانی لێژنه‌ی دادوه‌رانی به‌شی پێشبڕکێی "کورته فیلمه‌ چیرۆکییه‌کان" له چواره‌مین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی "مۆسکۆ" که بریتی بوون له: خاتوو "ئێلێنا گلیکمه‌ن" Elena Glikman به‌رهه‌مهێنه‌ر له وڵاتی ڕووسیا ـ سه‌رۆکی لێژنه‌ی دادوه‌ران، "فێکری به‌ڕۆشی" Fekri Baroshi به‌رهه‌مهێنه‌ر، مۆنتیر و ده‌رهێنه‌ر له هه‌رێمی کوردستان که ده‌رهێنانی بۆ فیلمه‌کانی "خه‌یاڵی دوای مردن" The Dream Before Death و "له لانه‌ی شێر" In the Lion's Den کردووه و هه‌روه‌ها "نه‌وزاد شێخانی" Navzad Shehani ده‌رهێنه‌ری ئیزه‌دیی دانیشتووی وڵاتی ئه‌ڵمانیا؛ ده‌نگه‌کانی خۆیان به‌م شێوه‌یه ڕاگه‌یاند:

له‌وحه‌ی فه‌خری تایبه‌تی لێژنه‌ی دادوه‌رانی ئه‌م به‌شه به کورته فیلمی "سێو" Apple له ده‌رهێنانی "مێهمێت ئاکرۆک"Mehmet Akaruk له تورکیا و هه‌روه‌ها کورته فیلمی "سورا" Sura له ده‌رهێنانی "ئه‌وینار مه‌ولایی" له کوردستانی ئێران به‌خشرا.

له‌وحه‌ی فه‌خری ئه‌م به‌شه‌ش به ئه‌کته‌ری کورد خاتوو "مریه‌م بووبانی" بۆ ڕؤڵ بینین له کورته فیلمی "کوڕ" Sun له ڕۆژهه‌ڵاتی کوردستان پێشکه‌ش کرا.

خەڵاتی "هەتاوی زێڕین"ی ئه‌م به‌شه‌ش به کورته فیلمی "تریوێت" Trivet له ده‌رهێنانی هاوبه‌شی "عه‌بدولڕ‌‌حیم کارابۆلۆت"Abdurrahim Karabulut و "مه‌حسوون سێلائێر" Mahsun Selayir له باکووری کوردستان به‌خشرا.

براوه‌کانی به‌شی پێشبڕکێی "به‌ڵگه‌فیلمه کورته‌کان"

ئه‌ندامانی لێژنه‌ی دادوه‌رانی به‌شی پێشبڕکێی "به‌ڵگه‌فیلمه کورته‌کان" له‌م ڕووداوه سینه‌ماییه کوردییه‌دا که بریتی بوون له: "لوقمان سوخه‌نوه‌ر"‌ Loghman Sokhanvar مۆنتێر له ڕۆژهه‌ڵاتی کوردستان ـ سه‌رۆکی لێژنه‌ی دادوه‌ران، خاتوو "ڕووگه‌ش کیریچی" Rugesh Kirici ئه‌کته‌ر، ده‌رهێنه‌ر و نووسه‌ر له باکووری کوردستان و هه‌روه‌ها "شێرۆ هینده" Shero Hinde ده‌رهێنه‌ر و سیناریۆنووس له ڕۆژئاوای کوردستان؛ ده‌نگه‌کانی خۆیان به‌م شێوه‌یه ڕاگه‌یاند:

خەڵاتی "هەتاوی زێڕین"ی ئه‌م به‌شه به به‌ڵگه‌فیلمی کورت "دارتاش" The Carpenter له ده‌رهێنانی "خه‌لیل سه‌حراگه‌رد" له ڕؤژهه‌ڵاتی کوردستان به‌خشرا.

خەڵاتی پشتیوانی له سینه‌مای کوردی

خه‌ڵاتی "پشتیوانی له سینه‌مای کوردی" له لایه‌ن "کەرەم گەردەن زەری" Kerem Gerdenzeri سەرۆکی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی "مۆسکۆ" به ده‌رهێنه‌ری ناوداری کورد "هونه‌ر سه‌لیم" Hiner Saleem به‌خشرا.

چواره‌مین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی "مۆسکۆ" بە سه‌رۆکایه‌تی مامۆستا "کەرەم گەردەن زەری" Kerem Gerdenzeri ئاوازدانەر و گۆرانیبێژی ناوداری کوردیی دانیشتووی وڵاتی ڕووسیا، بە بەرپرسیاریی خاتوو "گولیزەر گەردەن زەری" Gulizer Gerdenzeri - "ئینا تێدژۆڤا" Inna Tedzhoeva و بە نمایشی به‌رهه‌می سینه‌ماکارانی 12 وڵاتی جیهان، له‌وانه؛ فه‌ڕه‌نسا، عێراق، تورکیا، ئێران، سووریا، هۆڵه‌ندا، به‌لژیکا، دانیماڕک، هه‌رێمی کوردستان و ... له ڕۆژانی 18 تا 22ی ئه‌یلوولی (سیپته‌مبه‌ری) 2024 لە شاری مۆسکۆ لە وڵاتی فیدڕاسیۆنی ڕووسیا بەڕێوەچوو.

بۆ زانیاری زیاتر:

www.moscowkff.ru