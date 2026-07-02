‏خنکیان گەنجیگ لە باکوور دهۆک و وەرگیری شارستانی هووشیاری دەێد لە مەلەوانی

‏شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏تیمیگ وەرگیری شارستانی پارێزگای دهۆک، ئمڕوو پەنجشەممە، تەرم گەنجیگ 30 ساڵان دراورد لەدویای ئەوەگ لە ناوچەیگ لەناوەین سەیرانگای سیلی و ناحیەی دیرەلوک باکوور پارێزگاگە خنکیا.

‏وەرپرس راگەیانن وەرگیری شارستانی دهۆک، عەقید بێوار عەزیز، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وتاق ئوپراسیۆنەیل خەوەردارکریان لە رویداو خنکیان دەسوەجی تیمەیل مەلەوانی سەر وە وەرگیری شارستانی رەسینە شیلادزێ و دیرەلوک ئەرا شوین رویداوەگە، توەنستن تەرمەگەدرارن ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسس بریارە پزیشک دادوەری.

‏وتیش شمارەی خنکیانەیل کە لە سەرەتای ئمساڵەو تا ئیسە لە پارێزگاگە توومار کریاس بەرزەوبویە ئەرا سێ حالەت، بەشەوبوود لەناوەین قەزای ئامێدی و سمێل، دووپاتکرد تیم وەرگیری شارستانی توەنستنە گشت تەرمەیل درارن.

‏و داوا لە هاوڵاتیەیل کەێد لەو شوینەیلە سناونەکەن کە ئاوەیلیان سروشتین، مقیەت بوون لە وەجیهیشتن مناڵەیلیان لە نزیک چەم و دەریاچەیل یا وەبی ئەوەگ کەسیگ گەورە وەگەردیان بوود مەلەوانی بکەن.

‏دیاریکرد، شمارەی خنکیاگەیل ئمساڵ بەرەورد وە پارەکە کەمترە، یەیش ڵەوەر پابەندبوین زیاتر مەردمە وە تەمەیل وەرگیری شارستانی و بەرزەوبوین ئاست هووشیاری وە کەرەستەیل بی وەیی هنای ئەرا ئەو شوینەیلە چن.

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