خنکیان گەنجیگ لە باکوور دهۆک و وەرگیری شارستانی هووشیاری دەێد لە مەلەوانی
شەفەق نیوز ـ دهۆک
تیمیگ وەرگیری شارستانی پارێزگای دهۆک، ئمڕوو پەنجشەممە، تەرم گەنجیگ 30 ساڵان دراورد لەدویای ئەوەگ لە ناوچەیگ لەناوەین سەیرانگای سیلی و ناحیەی دیرەلوک باکوور پارێزگاگە خنکیا.
وەرپرس راگەیانن وەرگیری شارستانی دهۆک، عەقید بێوار عەزیز، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وتاق ئوپراسیۆنەیل خەوەردارکریان لە رویداو خنکیان دەسوەجی تیمەیل مەلەوانی سەر وە وەرگیری شارستانی رەسینە شیلادزێ و دیرەلوک ئەرا شوین رویداوەگە، توەنستن تەرمەگەدرارن ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسس بریارە پزیشک دادوەری.
وتیش شمارەی خنکیانەیل کە لە سەرەتای ئمساڵەو تا ئیسە لە پارێزگاگە توومار کریاس بەرزەوبویە ئەرا سێ حالەت، بەشەوبوود لەناوەین قەزای ئامێدی و سمێل، دووپاتکرد تیم وەرگیری شارستانی توەنستنە گشت تەرمەیل درارن.
و داوا لە هاوڵاتیەیل کەێد لەو شوینەیلە سناونەکەن کە ئاوەیلیان سروشتین، مقیەت بوون لە وەجیهیشتن مناڵەیلیان لە نزیک چەم و دەریاچەیل یا وەبی ئەوەگ کەسیگ گەورە وەگەردیان بوود مەلەوانی بکەن.
دیاریکرد، شمارەی خنکیاگەیل ئمساڵ بەرەورد وە پارەکە کەمترە، یەیش ڵەوەر پابەندبوین زیاتر مەردمە وە تەمەیل وەرگیری شارستانی و بەرزەوبوین ئاست هووشیاری وە کەرەستەیل بی وەیی هنای ئەرا ئەو شوینەیلە چن.