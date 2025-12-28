خانمە ئەسپ سواریگ عراقی دەسکەفت نوویگ لە راهێنان و راهێنان ئەسپ توومارکەێد
شەفەق نیوز - دەوحە
مریەم عەبدولکەریم سەبری، خانمە ئەسپ سوار وەتوانای عراقی، ئمڕوو یەکشەممە توەنست پلەی دویەم لە "تەحەددی بەرایی کۆمەڵەی هەفتەم" ئەرا چالاکیی راهێنان ئەسپ (Dressage) وەدەسبارێد، کە لە دەوحەی پایتەخت قەتەر وە بەشداری ١٠ ئەسپ سوار وەڕیوەچی.
تەحەددییەگە وە یەکیگ لە گرنگترین پێشبڕکێ ئامادەکارییەیل دانرێد کە وەلایەن فیدراسیۆن ناودەوڵەتی ئەسپسواریی ڕێکخرێد، جویر گام سەرەکی ئەرا ئەوزەڵداین بەهرەی ئەسپ سوارە گەنجەگە و ئامادەکردنیان ئەرا بەشداریکردن لە پاڵەوانێتییەیل ئایندە.
بی باسە دەسکەفتەگە لە جویر خوەی یەکەمە لەبان ئاست بەشدارییەیل عراق لە پاڵەوانێتییەیل راهێنان جیهانیەیل، وەتایبەت کە چالاکییەگە لەی دواییایە لە ناوچە عەرەبییەیل گرنگی فرەیگ وەپی درێد و یەکیگە لە بازیە ئۆڵۆمپییە پەسەندکریاگەسل فیدراسیۆن ناودەوڵەتی.