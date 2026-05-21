تاریکی ئەوە گردەو کەێد کە رووشنایی چۊچانیەسەی

کەنعان موڕاد

ئی تاویانە تەنیا رێکەفتیگ گوزەرکر نەۊ، وەلێ راسییگ زینگ بۊ، کە وە ئاشکرا دەرکەفت، دۊر لە ژاوەژاو رووشنایی دەسکرد، ئیمە خوو گردیمنە کە رووشنایی وە دیە بوەسیمنەو، وە فەرامووشکردن ئەوە کە رووشناییە درەوشیاگە نووەیل، وەگەرد گشت سەنگینی خوەیان، فرە جار گیانمان چۊچنن، و چەوەیلەمان ناچار کەن ئەرا گردن وردەکارییەیل شۊنەگە، و سه‌رقاڵبۊن وە کەوڵ چشتەیل، هۊرمان گوما کەن، تا لەناو یەک هۆڵ وە جۊر قەرەباڵغییگ پەرتەوازە دابنیشیمن کە هەر یەکیگمان وەرەو شوینیگ جیاجیا چەو بڕێد.

لە یەکیگ لە دانیشتنەیل دەگمەنمان، لە هۆڵ شەهید سەلام، لە شار خانەقین، وە گرنگیەو گووش دایمنە سەڵاکار ئەندازیار مەولەوی، کە نەخشەی رییگ بانان ئەرا شارەگەی خانەقین هەڵگردۊد، و گومان کەم کە لە گشت ریەگە لە هەولێرەو تا نزیک دەورگرد شارەگە، پەرگاڵ لەناو هۊری گەردیاد، و کڕکیشەیل راسەو بۊان، و کڕەیل یەکتر بڕیان، ئەرا ئەوەگ رەهەندەیل شارستانی و نەخشەسازیکردن فرە گرنگیگ بخەێدە رۊ، و لە لووتکەی یەکەوبۊن، و لەو بەشداریکردنەیلە کە دکتۆر کامەران مەهدی وەڕیەو برد، کارەبا بڕیا و سیستەم مۆلیدەگە پەکی کەفت، دیمەنەگە لە ئەگەریگ ئاسایی ئەرا شیواشیو و وسانن رەوت دیدارەگە داشت، باوجی ئەوەگ رۊ دا وە تەواوی پیچەوانە بوی، چۊنکە دەروازەیگ وازەو بوی ئەرا کەشوهەوایگ بیوینە لە گونجیانیگ قۊل، چماێ تاریکی هاتیە تا لە قەرەباڵغی نووڕستن روی بانین رزگارمان بکەێد.

هەگ تاریکی زاڵەو بۊ، و شاشەی کۆمپیوتەر کوورەو بۊ، و ویزەویز هوونککەرەیل کپەو بۊ، تا گشت پەرتەوازەکەرەیل دیە و ژنەفتن خڕیان دامرد، نیشاندانە رووشناییەیل وسیان، باوجی نووڕستن فرەتر رووشنەو بوی.

لەسای ئەو یایگردنە، بەڵی وەڕاسیەو لەژیر سای راسگانییگ، نشاندان ئەندازیارییەگە ئاڵشت بوی ئەرا گەردەلۊلیگ هۊریی پەتی، و بەشداریکردنەیل سەرسامکەر کە وە تۆنیگ ئارامتر و قۊلتر رەنگەو دان، و دووسی ئامادەبۊەیل ئەرا شارەگە لە وینەیگ ئاشکراتر دەرکەفت لەوەگ لە ژیر خوەر بۊاتاد، لە قۊلایی ئەو تاریکییە، بۊمنە گووشگر ئەرا گەوهەر نەخشەسازیکردن و گیان شۊنەگە، و هۊرکردن داهێنەرانە جیوەجی کردیمن ئەرا دروسکردن شاریگ کە شایستەی میژوو خوەی بوود. گیانەیل نزیکەو بۊن وە شیوەیگ لە تەق مرۆیی کە تەنیا وە ژیر گەوهەرەو چوود، لە کەشیگ کە چۊ گردەوبۊن یەکەمین ئایەمەیل لە دەور ئاگر چیرووک بۊ.

ئەوە چەوچەی گەورەیگە، کە بڕیگ جار هەوەجە وە کوورەوکردن چراغەیلەمان دیریمن، تا بتۊنیمن چرای گیان رووشنەو بکەیمن، ئەو دانیشتنە ئەرا ئیمە چەسپان کە هێمان شارەگەمان چۊ موومیگە، ئیمەیش لە شەوەیل تاریک لە دەوری گەردیمن، و ئەوەگ نەخشەسازیکردن شارەیل، و دروسکردن هووش، و وەرگردن زانست، هەمیشە پڕشنگ رووشنایی نیەخوازێد، وەلێ هەوەجە وە دیەی رووشنیگ لەناو سینەی مناڵەیلی دیرێد، و وە تاریکییگ مژدار کە چۊچیان دڵەیل و مەغزەیل لەبان یەک ئامانج گردەو بکەێد.