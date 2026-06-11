بەغدا.. ژنیگ تەقەلای کوشتن شویەگەی دەێد وە سزاننی
2026-06-11T09:42:52+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە تەقەلای ژنیگ ئەرا سزانن شویەگەی کە کاری ئەندامە لە وەزارەت ناوخوەی لە خوەرهەڵات بەغدا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ژنەگە مادەی نەفت وەبان شویەگەی رشانیە تەقەلای سزان و کوشتنی دایە، وەپای قسەی شویەگەی، کە ئەندام ئەمنیە لە وەزارەت ناوخوەی".
وتیش؛ "رویداوەگە لە ناوچەی بەلەدیات خوەرهەڵات بەغدا رویدایە، لە ئەنجام پیایە تویش زەخمداری سەختیگ بویە کە وە مدوویەو ئەرا خەستەخانە کلکریاس، و ژنەگەی دەسوەسەرکریا".