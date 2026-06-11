‏بەغدا.. ژنیگ تەقەلای کوشتن شویەگەی دەێد وە سزاننی

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە تەقەلای ژنیگ ئەرا سزانن شویەگەی کە کاری ئەندامە لە وەزارەت ناوخوەی لە خوەرهەڵات بەغدا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ژنەگە مادەی نەفت وەبان شویەگەی رشانیە تەقەلای سزان و کوشتنی دایە، وەپای قسەی شویەگەی، کە ئەندام ئەمنیە لە وەزارەت ناوخوەی".

‏وتیش؛ "رویداوەگە لە ناوچەی بەلەدیات خوەرهەڵات بەغدا رویدایە، لە ئەنجام پیایە تویش زەخمداری سەختیگ بویە کە وە مدوویەو ئەرا خەستەخانە کلکریاس، و ژنەگەی دەسوەسەرکریا".

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