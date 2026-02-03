بانکەیل رافیدەین و رەشید دەسکەن وە بەشەوکردن موچەی خانەنشینەیل

شەفەق نيوز - بەغداد

سەرچەوەیگ لە وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە وەزارەتەگە سپۆنسەر موچەی خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی ئەرا مانگ شوبات تەواو کرد، وە کلکردن پویل ئەرا بانکەیل رافیدەین و رەشید.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەشەوکردن موچەی خانەنشینەیل لەلایەن بانکەیل وەشیوەی پلەپلە بەشەو کریەێد، دویای تەواوکردن بارکردنیان لەی ساعەتەیل ئایندە.

دویەکە دووشەممە، سەرچەوەیگ ئاگادار ئاشكرا كرد كه تا ئیسە بانکەیل رافیدەین و رەشید موچەی خانەنشینەیل بەشەو نەکردنە لەوەر کەمی پویل کاش، هەرچەن مەوقەی بەشەوکردنی دویەکە بویە.