‏ئاگر 45 دۆنم گەنم لە موسڵ سزنێد

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا تیمیگ لە وەرگیری شارستانی توەنستن کۆنترۆل ئاگریگ بکەن کە لەناو زەوی کشاوەرزیگ کاڵیاگ لە گەنم هیزگردیە لە شارۆچکەی تەلەسقف سەر وە قەزای تلکێف باکوور موسڵ.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، " ئاگر لەناو زەوی کشاوەرزیەیل کاڵیاگ وە گەنم لە شارۆچکەی تلسەقف لە قەزای تلکێف هیزگردیە، یەیش هیشت تیمەیل وەرگیری شارستان بانە بان خەت ئەرا کۆنترۆلکردن ئاگرەگە".

‏وتسش "شەش تیم ئاگر کپەوکردن وە ماشینەیل و ئامادەکاریەیل زیاتر بەشداری لە ئۆپراسیۆنەسل کپەوکردنی کردنە، توەنستن کۆنترۆل ئاگرەگە بکەن لە بڵاوبوینی وەناو خەلەیل ترەک لە دەوروگەردی".

‏سەرچەوەگە وتیش، "ئاگرەگە بویە مدوو سزیان 45 دۆنم لە بنەرەت 250 دۆنم زەوی کاڵیاگ وە بەرهەم گەنم"، وتیش "خێرایی جواوداین تیم وەرگیری شارستانی بەشدار بوی لە رزگارکردن سەدان دۆنمە زەوی ترەک و نواگیریکردن لە زەرەدیگ گەپتر لە ناوچەگە".

‏دیاریکرد، لایەنەیل پەیوەنیدار دەس وە لێکۆڵینەوە کردنە ئەرا دەسنیشانکردن هووکار هیزگردن ئاگرەگە و بڕ زەردەیلی.

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