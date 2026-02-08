ئایا ئەگەر ئی دەسەڵاتە لە عراق رمیا هەمیش کوردەیل فەیلی کەفنە ژیر ناونیشان (تەبەعی)؟

کەنعان حاتەم موراد/ دویای بڵاوکردن هەڵقەیگ لە زەنجیرەی ئی وەرزە لەلایەن ئەحمەد بەشیر، کە میدیاکارە و وەشیوەی کۆمیدی رەخنە لە کەسایەتیەیل حکومەت عراق گرێد، و فرە لە رەفتارەیلیان رسوا کەێد، وەلێ ئی گلە -شایەت وە نەفامستن- یەی واژەیگ وەکار هاورد، کە زەخمەیل کوردەیل فەیلی کولانەو، هەناێ رەخنە لە کابرایگ گرد لایەنگری هیزەیل لایەنگر ئیران کەێد، و وەرجەیە لە خوەینشاندان تشرین دژوە ئەوان بویە، کە وەپی وت: بویدە نەوکەر لایەنگریەیل ئیران و (تەبەعیەیل).

ئەحمەد بەشیر وەختیگ واژەی (تەبەعی) وەکار هاورد، خوازێد بویشێد؛ ئەوانە کە لایەنگر و نەوکەر ئیرانن، وەلێ شایەت لەهویری چگ کە ئی واژە زەخمیگ قویلە لەلای کوردەیل فەیلی، کە وەی ناونیشانە، رژیم بەعس لە میلکان خوەیان باریان کرد، و ماڵ و داشتیان زەفت کرد، و هەزاران گەنج لەلییان سەرنقوم کرد، بیجگە زەفتکردن بەڵگەنامەیل فەرمی لەلییان.

وەلێ وەگەرد ئەو زەخمە کە لەلای مەردم کوردەیل فەیلی کولیاوە، کەسیگ ترەک کە هەمیش نەتەوەی عەرەبە، لەلی هاتە دەنگ، کە ناو خوەی وە وەسیم سیزیف ناسانیە، کە گلەیی لە ئەحمەد بەشیر کرد، لەبان وەکارهاوردن ئەو واژەی زیانبەخشە (تەبەعی).

سیزیف، کە عراقیە، خەڵک شار سەدر (سەورە) لە بەغدای پایتەخت، و ئیرنگە لە ئەڵمانیا داکاسیاس، و ئەویش هەمیشە رەخنە لە سیاسەتمەدارەیل ئاینی گرێد، لە پارچە ڤیدیۆییگ تەقەلای تیمارکردن ئی زەخمە دا، وەختیگ وت: دویەتیگ لە بنەماڵەیگ کورد فەیلی هاوسای ئیمە بویە، و وەگەرد داڵگم بویە لە مەکتەو، داڵگم هەر وە خەفەتەو باس ئەو هاوسا کردگە، کە وەختیگ دویەتە لە مەکتەو هاتیەسەو، ماڵ چووڵ بویە، کە گشت خیزانەگەی لەماڵ نیین، کە دارودەسەی حزب بەعس گشتیان دەسگیر کردگە، و وەرەو ئیران باریان کرد، و ماڵ و داشتیان زەفت کرد.

سیزیف دیاری کرد کە وەختیگ ئی واژە وەکار تیارید، بایەسە جویر تاوانیگ میژووی بناسنیدەی، چوینکە تاوانیگ گەورە بوی کە هیمان کوردەیل فەیلی باجی دەن.

فرە گرنگیش بوی وەختیگ سیزیف وت: ئایا ئەگەر ئی دەسەڵاتە رمیا، جاریگ ترەک کوشتن و بڕین وەبان کوردەیل فەیلی دووارەو بوود، لە ژیر خود ناونیشان (تەبەعی)؟.