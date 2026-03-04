‏پارێزگار: زێاتر لە 100 درۆن و مووشەک هەولێر وە ئامانج گردیە وەگەرد وەردەوامبوین پەلامارەیل

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏پارێزگار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان شمارەی ئەو درۆن و مووشەکەیلە پەلامار هەولێر دانە تا ئیرنگە زیاترە لە 100 گلە، و تا ئیسە وەردەوامە، حکومەت عراق وەرپرسیارەتی ئیە هەڵگرێد.

‏خۆشناو لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئمڕوو ئەنجامیدا و پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی راگەیان، پەلاماردانەیل درۆنەیل لە ناوچە جیاوازەیل عراقە وەبان هەرێم کوردستان، کە کۆمەڵەیل دەیشت یاسا ئەنجامیدەن، وە تەواوی وەرپرسیاریەتیەگەی ها مل حکومەت فیدڕاڵی عراق، چوینکە ئاسمان و سنوورەیل عراق لەژیر کۆنترۆڵ ئەون.

‏دیاریکرد، هەرێم کوردستان تا ئیرنگە بیدەنگە و جواو پەلامارەیل نیەدەێد، وتیش؛ " باوجی ئەگەر حکومەت فیدڕاڵی رێکار وەرنەگرد ئەوەناچاربوین خوەمان زەوی و گەڵ کوردستان بپارێزیمن".

‏وتیش؛ "تا ئیسە، لە چەن شوینیگ کە پەراشەیل مووشەک و درۆنەیل وەخوارکەفتنە وەبان زەوی زەرد وە مەدەنیەیل رەسانییە، هویچ بڕیاریگ ئەرا قەرەبووکردنیان نییە، هەوەجەکەێد حکومەت فیدڕاڵی قەرەبوویان بکەێد، چوینکە وەرپرس یەکەم پاراستن زەوی و ئاسمان عراقە".

‏

‏

‏