کاریگەری گەنجەیل وەبان بڕیارەیل وڵات

فاتیمە سەڵاح ئەرکەوازی/ گەنجەیل وزەی گەرموگوڕ هاز بزوێنەر ئایندەی هەر کۆمەڵگەیگن، و نوێنەرایەتی گەپیگ لە بەش ئایندەی هەر وڵاتیگ کەن، گەنج تەنیا نەوەی ئایندە نییە بەڵکم هاز بزوێنەر ئیرنگەن وە دیدەیل نوو و ئەزرەت داهێنان و ئیرادەی ئاڵشتکاریە، کاریگەری راستەوخوەی و ناراستەوخوەی لەبان بڕیارەیل سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی وڵات دانەن.

پرسیارەگە لێرە ئەوەس چوین توەنین دڵنیابوین ئێ وزەیە وەشیوەی کاریگەر وەکارتێد و دەنگ گەنجەیل ژنەفرێد لە ناوەندەیل بڕیاردان؟

رۆل گەنجەیل تەنیا لە رووژ هەڵوژاردن کوڵەونیەود بەڵکم فرەجار جویر پێشەنگ ئاڵشتکاری کۆمەڵایەتی و سیاسی دەرکەفن وە تایوەت لەری میدیایەیل کۆمەڵایەتی و تەکنەلۆژیا، پلاتفۆرمەیل دەرفەت خاسیگ ئەرایان خستیەسە وەردەس تا وە زوی رێکبخریەن و نارەزایەیل ئاشتیانە بکەن و فیشار وەبان حکومەت دروسبکەن تا وە خواست و داواکاریەیلیان بچن، ئێ رۆل ناراستەوخوە هەرچەن بەشداریکردنیگ راستەوخوەی لەو پۆستە سیاسیە گرنگە، چوینکە بەشداریکردن گەنجەیل لە دروسکردن کلەوریگ وەرپرسیارەتی و پرسایرکردنە لە دەسەڵات.

ئابوور جەهان لە سەردەم ئیرنگە پشت بەسایە وە داهێنان و هویرمانەیل نوو، یەیش ەو مژارەس کە گەنجەیل وە ئاشکرا کاریگەری خوەیان دەرخەن لەری دامەزرانن کۆمپانیای نوو (Start-ups)، ئەوزەڵداین تەکنەلۆژیا و خزمەتگوزارییە دیجیتاڵییەیل، و راستەوخوەی بەشداری لە ئەوزەڵکردن ئابووری کەن.

هنای دەوڵەتیگ سیاسەت ئابووری دانەێد، بایەت خێرایی ئێ گەنجەیلە وەرچەوبگرێد، چوینکە سەرکەفتن هەر بڕیاریگ ئابووری خوازیاگە وە توانای ئەو وڵاتە ئەرا دروسکردن دەرفەت کار ئەرا ئێ توێژە.

هەبوین شمارەیگ گەنج جویر بڕیاردەر لە پەرلەمان و حکومەت تەنیا جیوەجی کردنیگ ماف دیموکراسی نییە، بەڵکم هاوردنەجی نوڕین نوویگ و راستەقینەس ئەرا گیچەڵەیل سەردەم چوینکە گەنجەیل وە شیوەی راستەوخوەی بەرکەفتە دیرین وەرد گیچەڵەیل جویر جویر بیکاری، خزمەتگوزاریەیل بەد و قەیرانەیل ژینگە و وەگەردیان زندگی کەن، وەی مدووە نوێنەرایەتیکردنیان بوودە مدوو ئەوەگ بڕیارەیل راستەوخوەی پەیوەست بوون وە خوازینەیل ژیان رووژانە کۆمەڵگە.