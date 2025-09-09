10 هونەرمەن وەگەرد یەک بەرهەم "یارەگەم" بڵاوکەن

شەفەق نیوز/ دە هونەرمەن کورد وەگەرد یەک بەهەمیگ نوو وەناو "یارەگەم" بڵاوکردن.

بەرهەمە هاوبەشەگە، عەریەک لە هونەرمەنەیل، لەمیا جەمال، میرا عەلی، عەدنان تەیمور، شیرینا جانی، لاڤین نوری، لۆران محەمەد، ئیلایدە مەتین، هونەر ئەحمەد، دكتۆرە بەڵقیس و بڕوا ئەرسەلانە بەشدارن لەلی.

"یارەگەم"نویسینی تێكستی وەلایەن میڤان ئەمین نویسریاس، هەڵكەوت زاهیر ئاوازەگەی دانایە، بابەک كەدخودا كار دابەشكردنی میوزیكی كردیە، وەلایەن رەیان شیلازی كار دەرهێنانی کریاس.