گوگووش لە خوەینشاندان ئیرانیەیل لۆس ئانجلەس بەشداری کەێد

شەفەق نیوز/ گوگووش، خانمە هونەرمەن ناودیار ئیرانی، ئمڕوو دووشەممە، لەناو پارچە ڤیدیۆییگ دەرکەفت کە وتاریگ لەناو مەردم خوەینشاندان لە لۆس ئانجلەس پیشکەش کرد.

گوگووش ئەرا مەردم فرەیگ لەناو خوەینشاندان وت: ئمڕوو لە گشت رووژیگ فرەتر مەردم ئیران دەسمیەتی خوازن.

ئەو خوەینشاندانە لە لۆس ئانجلەس، وەگەرد ناڕەزایەتیەیل ناو ئیران لەبان رژیم ئیران و لەناو چەن دەوڵەتیگ ترەک تیەێد، کە لە دویای داوەزیان فرەیگ نرخ پویل ئیرانی دەسوەپی کرد.

گوگووش لە گشت ئاهەنگەیلی لە وەختیگ لە دویای شووڕش ئیسلامی ئیران تا ئیسە لە دەیشت ئیران هەر باس ئومید ئازادی و گلەوخواردن ئەرا میلکان کردیە.