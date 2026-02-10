وینەگردنی یەی مانگ وەپی چگ.. فیلم "کوردەیل لەهویربریای" بەڵگەنامەی زنی لە زیان فەیلیەیل لە عراق

شەفەق نيوز- هەولێر

فيلم بەڵگەسازی "کوردەیل لەهویربریای" بەڵگەیگ زنیە لە زیان کوردەیل فەیلی لە عراق، کە رووشنایی خەێدە بان ئەو نەهامەتیەیلە کە وەسەر فەیلیەیل هات لە سەردەم رژیم وەرین، و دەنگ ئەو هاوریانە رەسنێد کە بەیە جەزرەوەی ناسنامەی کوردیان وەرانەور کامیرایەیل.

ئەو فیلمە کە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان لە 21 كانون دویەم گوزەشتە

لەناو "ئیمپايەر سينەما" لەناو "فامیلی مۆڵ" نمایش کریا، ئامادەبوین فراوانیگ لەلایەن کەسایەتیەیل سیاسی و رووشنهویری و کۆمەڵایەتی وەخوەی دی، ئەرا چەودیاریکردن ئەو کارە کە بەڵگەسازی سەردەمیگ تاریک کەێد لە میژوو بارکردن زوورکاری و تمانن ناسنامە.

بەدرە و مەندەلی.. هاواریگ لەنوای کامیرایەیل

محمد حاجی قادر دەرهێنەر فیلمەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی فیلم بەڵگەسازیە باس برایەیل کورد فەیلی کەێد لە ناوچەیل بەدرە و مەندەلی و زورباتیە کە ئی کوردەیل فەیلیە تویش ستەمەیل گەورەیگ وەدەس رژیم وەرین هاتن.

حاجی قادر رەخنە گرد لە رۆڵ راگەیانن لە رەفتارکردن وەرد ئی پرسە، کە وت: میدیایەیل راگەیانن کوردی نەتوەنست رووشنایی خاسیگ بخەنە بان ئی ستەمە کە وەسەر کوردەیل فەیلی هات، و یەیش هیشت کاریگ بکەم کە وەرجەیە ئەنجام نەیریاس، و ئی پرسە بخەمە وەرچەو کامیرا.

لە باوەت سیناریۆی فیلمەگە، دەرهێنەر دیاری کرد کە چیرووک فیلمەگە وە کەسیگ کورد فەیلی دەسوەپی کەێد، بوودە سەرباز لە سوپای عراق، وەلێ لەو جەنگ عراق و ئیران دەسوەسەر کریەێد لەلایەن ئیران، و تا ماوەی هەشت ساڵ لە زیندان مینێد، و هەناێ ئەرا ماڵ خوەی گلەو خوەێدر دوینێد ماڵەگەی چووڵ و کاول بویە، کە خیزانەگەی وە زوورکاری باریان کریاس، تا دەسبکەێد وە کاروان مینەکردن سەختیگ.

لە پشتپەردەیل کارەگە، وت: وینەگردن ئی فیلمە یەی مانگ وەتەواوی وەپی چگ، کە بیجگە وەخت مۆنتاژ، پویل فرەیگ خەرجی نەکریا.

باج ناسنامەی کوردی

لەلای خوەیەو، هونەرمەن هەڵکەوت زاهیر ئافەرین لە گرنگی ئی فیلمە کرد، کە رووشنایی خستنە بان فەیلیەیل، کە لە ماوەی گوزەشتە کار ئەرا ئاگادارکردن مەردم لە زیانیان نەکریا کە جەزرەوەی ناسنامەی کوردی خوەیان دان.

زاهیر لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتیش: فیلمەگە لە لایەن دەرهێنان فرە خاس بوی، و چیرووک رویداوەیل وەشیوەیگ فرە رەنگین وتەو، ئومید لە میدیایەیل راگەیانن خوازم زیاتر گرنگی وەی چیرووکەیلە بیەن، وەتایبەت چینە لەهویربریایەیل ناو کورد.