وە کەمانچەیگ لە شیوەی جاڕوو.. گەنجیگ کورد مۆسیقا کەێدە پەیامیگ ژینگەیی و دەروینی
شەفەق نيوز- سلێمانی
لە یەکیگ لە سویکەیل بازاڕەیل سلێمانی، کە دەنگ فرووشەیل وەگەرد دەنگ ریوارەیل تیکەڵا بوود، عەتا ساڵحی ئەو گەنج کوردە لەتاو تەمەن سی ساڵان، لە کوردەیل ئیران، ئامێریگ مۆسیقا هەڵگردیە، کە ئەرا یەکەمین نووڕستن جویر چشتیگ نادیارە، وەلێ کەمانچەس، وەشیوەی جاڕوو، لە ئەزموونیگ هونەری، کە ئویشێد رەهەندەیل رووحی و دەروینی و ژینگەیی دیرێد.
صاڵحی کە وەرجە ماوەیگ هاتیە ئەرا شار سلێمانی، چاشیاس لە بازاڕەیل شارەگە و بازاڕەیل کرماشان مۆسیقا بژەنێد، بیجگە لە ناوچەیلیگ کورد لە تورکیا، کە ئامێرەیل مۆسیقا وەکار تیارێد وە دیزاینی ناتەقلیدی، وەلێ وەقسەی خوەی بەشداری کەن لە یەک پەیام.
ساڵحی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئویشێد: مۆسیقا جویر ئەوە کە ئاسوودەی هویر کەێد، و دەروین خوەشەو کەێد، پاکییش ئاسوودەیی و ئارامی بەخشێد، ئەراوە کەمانچە وەشیوەی جاڕوو دروس کردم، تا بە بویشم کە هەرچەگ خزمەت ئایەم کەێد بەهای رەنگینی و رووحی دیرێد هەرچەنیگ سادە بوود.
ئویشێدیش: وە سادەیی وە شیوەی جاڕوو نەکردمەسەی، باوجی تواستمە وەیەوە رووشنایی بخەمە بان گرنگی پاکی جویر بەشیگ لە سیستەم ژیان ئایەم، دیاری کرد کە ئەو کەرستەیلە وەدەس کراکارەیل پاکەوکردن هەر تەنیا کەرەستەیل کارکردن نیین، وەلێ هێمای هوشیاری ژینگەیین، کە بایەسە لەناو هویرمان مەردم بنەو بگرێد.
وتیش: هەر ئامێریگ دروسی کەێد بەڵگە و واتەی خوەی دیرێد، دیاری کەێد کە هونەر تەنیا شیوەیگ نییە، باوجی پەیامیگە، وەختیگ مۆسیقا ژەنم، خوازم تیکەڵای ناوەین رەهەند رووحی و کۆمەلایەتی و ژینگەیی بکەم، و مۆسیقا وە ژیان رووژانەی مەردمەو گریە بیەم.
ئەو هونەرمەن گەنجە پشت وە هونەر جادە بەسێد ئەرا دەرکردن تیکەنانی، کە وەرانەور ئەو پویلە کە ریوارەیل وەپی دەن مۆسیقا ژەنێد، دووپاتیش کەێد کە لە سلێمانی خاسە و وەرچەوە، وەتایبەت وەگەرد زیایبوین گرنگیدان وە هونەر جادە کە تیکەڵایی ناوەین پرسەیل مرۆیی و ژینگەیی کەێد، و مەردم زەردەخەنەیگ کەفێدە بان لیویان وەختیگ نووڕن وە کەمانچەیگ وەشیوەی جاڕوو، ئیجا هویریگ لەلیەو کەن، و یەیش هەر خوەی سەرکەفتنە ئەرا ئەو پەیامە.
ساڵحی لە کۆتایی قسەیلی دووپات کەێد کە هونەر توانا دیرێد دووارە چشتەیل رووژانە بناسنێد کە وت: خوازم بویشم کە هەر چشتیگ لە دەورمان توانێد بوودە مۆسیقا، ئەگەر وە هوشیاری تەماشای بکەیمن، پاکی هەر کاریگ رۆتینی نییە، وەلێ رەفتاریگ شارستانیە، لەبان دەروین و ژینگە شکیەێدەو.