ژیوەر حسێن یەکەم بەرهەم خوەی بڵاوکرد
2025-11-04T10:33:29+00:00
سەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
خانمە گورانیچڕ ژیوەر حسێن یەکەمین بەرهەم تایوەت وە خوەی وەناو "بریا" بڵاوكرد.
ژیوەر حسێن لە كەناڵ یوتیوب خوەی بەرهەم "بریا" بڵاوكرد و رایگەیان، "دڵخوەشم کە یەکەم بەرهەم خوەمدان پێشکەش کەم جویر چوین خوەم لەوپەڕ دڵمەو پێشکەشتان کەم، وە ئەو هیوایە وە دڵدان بوود".
تێكست گورانیەگە وەلایەن هەڵوێست محەمەد نویسریاس، میلاد فەرهودی كار میوزیكی كردیە، وەلایەن میترۆنۆم پرۆدەكشن كار بەرهەمهێنانی کریاس.
ژیوەر دویەتە گەنجیگیگ گورانیچڕ نوویگە سەرەتا وە گورانیچڕین گورانی گورانیچڕەیل ترەک دەسوەپیکرد، وە دەنگە خوەشەگەی ناسریا.