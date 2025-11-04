‏ژیوەر حسێن یەکەم بەرهەم خوەی بڵاوکرد

‏سەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏خانمە گورانیچڕ ژیوەر حسێن یەکەمین بەرهەم تایوەت وە خوەی وەناو "بریا" بڵاوكرد.

‏ژیوەر حسێن لە كەناڵ یوتیوب خوەی بەرهەم "بریا" بڵاوكرد و رایگەیان، "دڵخوەشم کە یەکەم بەرهەم خوەمدان پێشکەش کەم جویر چوین خوەم لەوپەڕ دڵمەو پێشکەشتان کەم، وە ئەو هیوایە وە دڵدان بوود".

‏تێكست گورانیەگە وەلایەن هەڵوێست محەمەد نویسریاس، میلاد فەرهودی كار میوزیكی كردیە، وەلایەن میترۆنۆم پرۆدەكشن كار بەرهەمهێنانی کریاس.

‏ ژیوەر دویەتە گەنجیگیگ گورانیچڕ نوویگە سەرەتا وە گورانیچڕین گورانی گورانیچڕەیل ترەک دەسوەپیکرد، وە دەنگە خوەشەگەی ناسریا.