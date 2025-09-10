وە تەکنیکەیلیگ ئەرا یەکەمین جار وەکار باێد.. دەرهێنەریگ کورد سینەمای عراقی رەسنێد ئەرا جیهانی
شەفەق نيوز- بەغداد
رێگا بەرزنجی دەرهێنەر کورد، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات کرد کە فیلمە نووەگەی "ندم" -پەشیمانی- بویەسە خاڵیگ ئاڵشتبوین لە کیژوو سینەمای عراقی، جویر یەکەمین کار ناوخوەیی تەکنیک بەرهەمهاوردن پیشکەفتگ وەکار بارێد کە یەکەمین جارە لەناو وڵات وەکار باێد.
بەرزنجی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چیرووک فیلمەگە لە راسگانی ژیان عراقەو هاتگە، کە کاروان گەنجیگە وەناو (نور) کە پاوەنەیل کۆمەڵگا شکان تا خاو خوەی لە دروسکردن فیلمەیل وەجی بارێد، خوازیکە کاریگ پیشکەش بکەم باس نەوەیگ وەتەواوی کەێد رەنج دەێد تا بانان خوەی دروس بکەێد لەبان سەختیەیل، کە تەنیا فیلمیگ نییە، بەڵکم پەیامیگ ئومیدبەخشە، و چەسپانن ئەوە کە سینەمای عراقی توانا دیرێد خوەی بەێدەگەز و قسە ئەرا جیهان بکەێد.
وتیش: فیلمەگە لە گامەیل یەکەمی گرنگی هونەرمەن و رەخنەگرەیل ناودیاریگ لەناو عراق وەخوەی کیشا، تا بویە خاوەن نازناو ئەو فیلمە کە سینەمای عراقی وەبان پای خوەی وسنێد.
بەرزنجی وتیش: فیلم (ندم) لە 6 تشرين دویەم 2025 لە سینەمایل جیهان بڵاو کریەێد، لە بەرهەمکردن کۆمپانیای CCFilm Pro.