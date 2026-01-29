"ئوم زەکی".. کوشیان خانمە هونەرمەن سووری هودا شەعراوی لە بارودۆخیگ تەمومژاوی
شەفەق نیوز - دیمەشق
سەرچەوەیگ لە دمەشق پایتەخت سوریا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان هونەرمەن سوری هودا شعراوی، و کە لە دامای باب ئەلحارە وە "ئوم زەکی" ناسریاس.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "شعراوی وە کوشیاگی لەناو ماڵی لە کویچەی باب سەریجە لەدیمەشق پەیاکریاس".
وتیش "توومەتەیل دیاریکرد تاوانبارەگە خزمەتکارەگەیە" وتیش "هێزەیل ئەمنی ناوخوەیان دەسکردنە وە لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە ئەرا دیاریکردن چۆنیەتی رویداوەگە".
هودا شعراوی لە 28 ئۆکتۆبەر 1938 لە کویچەی شاغور لە دیمەشق ڵەداڵگبویە، وە یەکیگ لە هونەرمەنەیل دێرین درامای سووری تەمەنی بان 80 ساڵ بوی.