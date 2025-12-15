کوشیان دەرهێنەر ئەمریکی رۆب راينەر و ژنەگەی وە چەقوو

شەفەق نیوز - واشنتۆن

سەرچەوەیلیگ ئمڕوو دووشەممە، دووپات کردن کە دەرهێنەر ئەمریکی رۆب راینەر و هاوسەرەگەی میشێل سینگەر رینەر، بەرهەمکار، لە ماڵەگەی خوەیان لە شار برێنتوود لە لۆس ئەنجلۆس وە مردگی پەیا کریانە، لە کوشتنیگ کە گوایە لەلایەن کوڕەگەیان وەناو نیک ئەنجامدریاس.

وەگورەی زانیارییەیل، بەش پۆلیس لۆس ئەنجلۆس و بەی ئاگرکپەکردن شارەگە وەڵام پەیوەندییگ فریاگوزاری پزیشکی دانەسەو لە نزیکەی ساعەت ٣:٣٠ دویای نیمەڕو یەکشەممە.

وەگەرد رەسینیان ئەرا ماڵیان پیاییگ تەمەن ٧٨ ساڵ و ژنیگ تەمەن ٦٨ ساڵە وە مردگی پەیا کردن، و ناسنامەی قوربانییەیل وەناو ناو رۆب راینەر و میشێل ژنی ئاشکراکریا و ندوو مردنەگەیان وە زەخمەیل چەقوو دیاری کریا.

سەرچەوەیل ئەرا گۆڤار پیپڵیان وتن: تاوانبارەگە کوڕە تەمەن ٣٢ ساڵەگەیانە وەناو نیک.

لە بەیاننامەیگ کە ئەرا ڤاریت بڵاو کریا، خیزان قوربانییەیل راگەیانن: "وڵ خەم قویلیگەو کووچ دویایی دڵتەزن میشێل و رۆب ڕاینەر راگەیەنیمن، ئیمە لەوەر ئی لەدەسدان ناکاویە ویران بویمن و داوای تایبەتمەنی کەیمن لەی واهە ناباوەر سەختە.

رۆب راینەر یەکیگ بوی لە دەرهێنەرە دیارەیل هۆلیوود، چەن فیلمیگ وەناوبانگ دەرهێنان کردگە، لەوانە *This Is Spinal Tap*، *Stand By Me*، و *When Harry Met Sally*.

هەرلیوا وە رۆڵی لە زنجیرە تەلەفزیۆنی *گشتی لە خیزان* ناسیاس، رینەر لە ساڵ ١٩٤٧ لە نیویۆرک لەداڵگبویە، کوڕ ئەکتەری کۆمیدی کارڵ راینەر و ئەکتەر و گورانیچڕ ئیستێل لیبۆست بویە.

رۆب مەوقەی کارکردن لە فیلم When Harry Met Sally ، میشێل ناسی، لە ساڵ ١٩٨٩ سویری کرد، و سێ کوڕ ئەرایان بوی، وە ناو جەیک و نیک و رومی، و رۆب دویەتیگ دیرێد وەناو تریسی راینەر لە زنیگ وەرینە کە خانمە دەرهێنەر کووچکردگ پێنی مارشاڵە کە لە ساڵ ٢٠١٨ مردگە.