ژینێ ئەتروشی نووترین بەرهەم خوەی ئەرا رۆژئاڤا بڵاوکەێد
2026-01-26T16:31:55+00:00
شەفەق نیوزـ وەدویاچگن
خانمە گورانیچڕ ژینێ ئەتروشی نووترین بەرهەم پاڵپشتی رۆژئاڤا وەناو "کوردستان" بڵاوکرد.
ژینێ لە كەناڵ یوتیوب خوەی بەرهەم "كوردستان" وە زوان ئینگلیزی بڵاوکرد، لە تێكست و ئاواز هونەرمەن خوەی نویسریاس، سیداد قەدر كار ئەڕێنجمێنتی کردیە، لە دەرهێنان"SM Agency"ـە.
ژینێ ئەتروشی لەداڵگبوی ساڵ 1998ـە و خەڵک دهۆکە، باوجی لە نەرویج گەورەبویە، چەن ساڵیگە دەس وەکار هوونەریکردیە و خاوەن چەندین گورانی و ڤیدیۆ کلیپە.