‏ژینێ ئەتروشی نووترین بەرهەم خوەی ئەرا رۆژئاڤا بڵاوکەێد

‏خانمە گورانیچڕ ژینێ ئەتروشی نووترین بەرهەم پاڵپشتی رۆژئاڤا وەناو "کوردستان" بڵاوکرد.

‏ژینێ لە كەناڵ یوتیوب خوەی بەرهەم "كوردستان" وە زوان ئینگلیزی بڵاوکرد، لە تێكست و ئاواز هونەرمەن خوەی نویسریاس، سیداد قەدر كار ئەڕێنجمێنتی کردیە، لە دەرهێنان"SM Agency"ـە.

‏ژینێ ئەتروشی لەداڵگبوی ساڵ 1998ـە و خەڵک دهۆکە، باوجی لە نەرویج گەورەبویە، چەن ساڵیگە دەس وەکار هوونەریکردیە و خاوەن چەندین گورانی و ڤیدیۆ کلیپە.

