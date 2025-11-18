ناودیارترین دوو خوەشک لفانگ وەیەکەو مردن پەسەن کەن

شەفەق نیوز- پەرلین

دوو خوەشک لفانگ، کیسلەر، دوو خانمە هونەرمەن ئەڵمانی، کە دویای جەنگ جیهانی دویەم، رەسینە وەناوبانگی لە ئەوروپا، هەردوگیان لە تەمەن 89 ساڵە گیانیان لەدەسدان، وەگورەی ئاژانس خەوەری ئەڵمانی (د ب ئ).

وەگورەی کۆمەڵەی ئەڵمانی ئەرا مردن مرۆیی لە پەرلین، دوو خوەشک لفانگ ئەلیس و ئیلین کیسلەر، بڕیار مردن وە دەسمیەتی کەسیگ ترەک دان.

ئەو دوو خوەشک لفانگە کە لە ژیان رووژانەیان و لە بان شانۆگەری لەیەکتری جیاوە نەوین، لەناو یەک ماڵ دانیشتنە لە گرونفاڵد نزیک میونشن.

پولیس دووپات کرد کە ئەفسەرەیل ئەرا ماڵەگە کلکریانە، و هیچ نشانەیگ ئەرا گومان تاوانی نییە.

ئەو دوو خانمە هونەرمەن هویلە، وەرجە رەسینیان ئەرا تەمەن بیس ساڵان دەسکردنە کار هونەری لەبان شانۆی لیدۆ لە پاریس.

ئەو دوو خوەشکە سەمای بالێی لە یەکەمین ئاهەنگ لە دوسلدورف کردن، و دویای ئەوە کە خیزانەگە لە ئەڵمانیای خوەرھەڵات واین، لە لیدۆ داکاسیان، و لەورا لە ساڵ 1955 وەڕیەوبەر شانۆی لیدۆ ئەرا پاریس کلیان کرد، تا لەورا ژیان پیشەیییگ دەسوەپی بکەێد.

ئەو دوو خوەشکە جیهان گەردین، و تا تەمەن هەشتا ساڵ کار کردن، و هیچکامیان شوی نەکردن.

لە تەمەی ئەو دوو خوەشک لفانگە، داوا کردن خوڵەکوو هەردوگیان لەناو یەی کویز بنریەێد.