ناسر تەقوائی دەرهێنەر ناڕەزا لە یاسای سنووردارکردن ئیرانی کووچ دویایی کرد

ئمڕوو سێشەممە، خانمە ئەکتەر مەرزیە وەفا مێهر، ژن ناسر تەقوائی، دەرهێنەر دیار ئیرانی کە وە هەڵوێست دژە سانسۆر ناسریاس، لە تەمەن ٨٤ ساڵیە دویاکووچی کرد.

وەفا مێهر لە هەژمار تایبەت خوەی لە تووڕ کۆمەڵایەتی ئینستاگرام نویسان: "ناسر تەقوائی، ئەو هونەرمەنە کە سەختی ژیان ئازادی هەڵوژارد، دویاجار ئازادی خوەی وەدەس هاورد".

تەقوائی لە ١٣ی یولیۆ ساڵ ١٩٤١ لە شار ئابادان ئیران لەداڵگبویە.

ناوبانگییگ فراوان وەرگرد دویای بڵاوبوین یەکەم فیلمی لە ساڵ ١٩٧٢ وە ناو "ئارامی لە ئامادەبوین ئەوانەی ترەک" کە وینەیگ لە وەردەوەردەی ناوەین نەریت و مۆدێرنیتە لە ئیران پیشکەش کرد.

تەقوائی وەدرویژایی درویژایی ژیان هونەری وە دژایەتیکردن سانسۆر ناسیا، چ وەرجە شووڕش ١٩٧٩ و چ دویای رمیان شای ئیران کە خوەرئاوا پشتیوانی لەلی کرد.

لە ساڵ ٢٠١٣ ئەو "سانسۆر رخبارە" ئیدانە کرد کە وەبان بەرهەمە سینەمایی و ئەدەبییەیل لە وڵاتەگەی چەسپیان، راگەیان کە دی فیلم دروس نەکەێد لەوەر کۆنترۆڵ دەوڵەت وەبان ئەو کەرتە.

لە ماوەی ژیان هونەری دەرهێنەر شەش فیلم و زنجیرەیگ تەلەفزیۆنی و چەن فیلمیگ دیکۆمێنتاری بویە.

دیارترین کارەیلی بریتین لە زنجیرە تەنزئامێزەگەی وەناو "مام ناپلیۆن" کە وەدویاچگن ئەرا داوەزیان ئەفسەریگ وەرین سوپای ئیمپراتۆری کەێد کە لە جیهانیگ گومان ژیەێد و رازی نییە بڕوا بکەێد کە سەردەمەگەی رەد بویە.

تەقوائی چەن خەڵاتیگ سینەمایی نیشتمانی و نتودەوڵەتی وەدەس هاوردەگە، لەوانە پلنگە برۆنزی لە فێستیڤاڵ فیلمی لۆکارنۆ لە ساڵ ١٩٨٨ لە فیلم "کاپتن خورشید".

ساڵ 2002 خەڵات تایبەت دەسەی فێستیڤاڵ فیلم فەجر کە لەلایەن دەوڵەتییەو وەڕیەو چوود لە ئیران وەپی دریا، بەڵام رازی نەوی ئەو خەڵاتە وەربگرێد.