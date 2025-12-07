‏نازی عەزیزی وە بەرهەم نوویگ گلەوخوارد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏خانمە گورانیچڕ کورد نازی عەزیزی وە بەرهەم هونەری نوویگ وە ناو "لێرە نارۆم" گلەوخوارد.

‏نازی عەزیزی لە كەناڵ یوتیوب خوەی بەرهەم "لێرە ناڕۆم" بڵاوكرد، كە تێكست گورانیەگە وەلایەن میدیا مەعروفی نویسریاس، كەیوان پارموز ئاوازەگەی دانایە، ئاریان خۆشناو كار دەرهێنان كلیپەگەی کردیە.

‏نازی عەزیزی خەڵک خوەرهەڵات کوردستانە، دەرچگ بەش کشاوەرزیە و بیجگە لە هونەر گورانیچڕین شاعیرە، لە ساڵ 2018وە تا ئیرنگە ھویچ بەرھەمیگ نوو بڵاونەکردیە.