نازی عەزیزی وە بەرهەم نوویگ گلەوخوارد
2025-12-07T11:50:03+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
خانمە گورانیچڕ کورد نازی عەزیزی وە بەرهەم هونەری نوویگ وە ناو "لێرە نارۆم" گلەوخوارد.
نازی عەزیزی لە كەناڵ یوتیوب خوەی بەرهەم "لێرە ناڕۆم" بڵاوكرد، كە تێكست گورانیەگە وەلایەن میدیا مەعروفی نویسریاس، كەیوان پارموز ئاوازەگەی دانایە، ئاریان خۆشناو كار دەرهێنان كلیپەگەی کردیە.
نازی عەزیزی خەڵک خوەرهەڵات کوردستانە، دەرچگ بەش کشاوەرزیە و بیجگە لە هونەر گورانیچڕین شاعیرە، لە ساڵ 2018وە تا ئیرنگە ھویچ بەرھەمیگ نوو بڵاونەکردیە.