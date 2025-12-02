‏نازدار "هەی زاڵم" بڵاوکەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏خانمە هونەرمەن گورانیچڕ، نازدار جەزیری نووترین کلیپ خوەی وەناو "هەی زاڵم" بڵاوکەێد.

‏نازدار جزیری لە كەناڵ یوتیوب خوەی بەرهەم "هەی زاڵم"ی بڵاوکرد، كە تێكست گورانیەگە وەلایەن هونەرمەندەیل، حەسەن شەریف و رابین نویسریاس، ئاوازەگەی بەشیگ فۆلكلۆرە و بەشیگی هونەرمەن خوەی داناسێ، محەمەد سیسكۆ كار دراوردن كلیپەگەی کردیە.

‏نازدار لە ساڵ 1987 لە ناوچەی جەزیری بۆتان لەداڵگبویە لەتەمەن شەش ساڵی وەرد بنەماڵەگەی ئەرا ئەڵمانیا چگە و وەرد هونەرمەن ناسریاگ دهۆک رابین هاوسەرگیری کردیە.