نازدار "هەی زاڵم" بڵاوکەێد
2025-12-02T14:32:14+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
خانمە هونەرمەن گورانیچڕ، نازدار جەزیری نووترین کلیپ خوەی وەناو "هەی زاڵم" بڵاوکەێد.
نازدار جزیری لە كەناڵ یوتیوب خوەی بەرهەم "هەی زاڵم"ی بڵاوکرد، كە تێكست گورانیەگە وەلایەن هونەرمەندەیل، حەسەن شەریف و رابین نویسریاس، ئاوازەگەی بەشیگ فۆلكلۆرە و بەشیگی هونەرمەن خوەی داناسێ، محەمەد سیسكۆ كار دراوردن كلیپەگەی کردیە.
نازدار لە ساڵ 1987 لە ناوچەی جەزیری بۆتان لەداڵگبویە لەتەمەن شەش ساڵی وەرد بنەماڵەگەی ئەرا ئەڵمانیا چگە و وەرد هونەرمەن ناسریاگ دهۆک رابین هاوسەرگیری کردیە.