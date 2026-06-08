میژوو خانەقین وە رەنگ قسیە کەێد

شەفەق نيوز- خانەقین

میژوو شارەگە لەناو تابلۆیگ

وەی ناونیشانە، سەنتەر گەنجان لە خانەقین، سەروە ریخریاگ مقیەتیکردن مناڵەیل، ئیوارەی رووژ یەکشەممە، پیشانگایگ شیوەکاری ئامادە کرد، کە نمایش میژوو و ناسنامەی شار خانەقین کەێد لەناو ئەو تابلۆیلە کە بەشداری کردنە.

لەبان چەم ئەڵوەن، نزیک پیەڵ ئاسەواری خانەقین، لە باخچەی مامۆستایان، هونەرمەن و رووشنهویرەیل شارەگە، وە ئامادەبۊن قایمقام قەزای خانەقین، تامیگ جیاواز لەو رەنگەیلە کردن، کە گەنجەیل و خوەنەوارەیل پەیمانگەی هونەرە جوانەیل خانەقین کیشانەسەی ناو تابلۆیل خوەیان.

ئەو تابلۆیلە بڕیگ لەلییان نشان گرتەیلیگ لە جارانی شارەگە دەن، و بەشیگیش نشان ئاو ئەڵوەن و پیەڵەگەی دان، و بەشیگیش وینەی شوینە کویەنەیلی کیشان، و بەشیگیش کەفتنە فتراق ئەو شوینەیلە کە جویر خوەیان نەمەنن، یا فەوتیان، جویر باخەیل فرەیگ کە بوینە قوربانی ئاگر.