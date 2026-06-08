میژوو خانەقین وە رەنگ قسیە کەێد

میژوو خانەقین وە رەنگ قسیە کەێد
2026-06-08T21:13:59+00:00

شەفەق نيوز- خانەقین

میژوو شارەگە لەناو تابلۆیگ 

وەی ناونیشانە، سەنتەر گەنجان لە خانەقین، سەروە ریخریاگ مقیەتیکردن مناڵەیل، ئیوارەی رووژ یەکشەممە، پیشانگایگ شیوەکاری ئامادە کرد، کە نمایش میژوو و ناسنامەی شار خانەقین کەێد لەناو ئەو تابلۆیلە کە بەشداری کردنە.

لەبان چەم ئەڵوەن، نزیک پیەڵ ئاسەواری خانەقین، لە باخچەی مامۆستایان، هونەرمەن و رووشنهویرەیل شارەگە، وە ئامادەبۊن قایمقام قەزای خانەقین، تامیگ جیاواز لەو رەنگەیلە کردن، کە گەنجەیل و خوەنەوارەیل پەیمانگەی هونەرە جوانەیل خانەقین کیشانەسەی ناو تابلۆیل خوەیان.

ئەو تابلۆیلە بڕیگ لەلییان نشان گرتەیلیگ لە جارانی شارەگە دەن، و بەشیگیش نشان ئاو ئەڵوەن و پیەڵەگەی دان، و بەشیگیش وینەی شوینە کویەنەیلی کیشان، و بەشیگیش کەفتنە فتراق ئەو شوینەیلە کە جویر خوەیان نەمەنن، یا فەوتیان، جویر باخەیل فرەیگ کە بوینە قوربانی ئاگر.

میژوو خانەقین وە رەنگ قسیە کەێد
میژوو خانەقین وە رەنگ قسیە کەێد
میژوو خانەقین وە رەنگ قسیە کەێد
میژوو خانەقین وە رەنگ قسیە کەێد
میژوو خانەقین وە رەنگ قسیە کەێد
میژوو خانەقین وە رەنگ قسیە کەێد
میژوو خانەقین وە رەنگ قسیە کەێد
میژوو خانەقین وە رەنگ قسیە کەێد
میژوو خانەقین وە رەنگ قسیە کەێد
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