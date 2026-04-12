‏میران عەلی بەرهەم نوویگ بڵاو کەێد

‏هونەرمەن گورانچڕ میران عەلی نووترین بەرهەم هونەری خوەی وەناو "نابێ نابێ" بڵاوکەێد.

‏میران عەلی لە پۆستیگ لە تووڕ کۆمەڵایەتی ئینستاگرام باس لە نووترین گورانی خوەی کردیە وە ناو "نابێ نابێ" کە بڕیارە رووژ سێشەممە 14/4/2026 ساعەت 8ی شەو بڵاوبکرێد.

‏هەمیش نویسانیە " جویر هەمیشە سپاس ئەرا پێشوازی و گەرموگوڕیدان، دڵنیام ئـێ وەهارە جویر گشت ساڵەیل تر یادگاری رەنگین وەگەردی توومار کەن".

‏میران عەلی داڵگبوی ساڵ 1995ە، خەڵک شار سلێمانییە، خاوەن چەندن گورانی و ڤیدیۆ کلیپ تایوەت وەخوەیە.