میران عەلی بەرهەم نوویگ بڵاو کەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
هونەرمەن گورانچڕ میران عەلی نووترین بەرهەم هونەری خوەی وەناو "نابێ نابێ" بڵاوکەێد.
میران عەلی لە پۆستیگ لە تووڕ کۆمەڵایەتی ئینستاگرام باس لە نووترین گورانی خوەی کردیە وە ناو "نابێ نابێ" کە بڕیارە رووژ سێشەممە 14/4/2026 ساعەت 8ی شەو بڵاوبکرێد.
هەمیش نویسانیە " جویر هەمیشە سپاس ئەرا پێشوازی و گەرموگوڕیدان، دڵنیام ئـێ وەهارە جویر گشت ساڵەیل تر یادگاری رەنگین وەگەردی توومار کەن".
میران عەلی داڵگبوی ساڵ 1995ە، خەڵک شار سلێمانییە، خاوەن چەندن گورانی و ڤیدیۆ کلیپ تایوەت وەخوەیە.