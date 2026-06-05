"من مەسیحم".. تەلەفۆن ئەڵاجەوییگ وەرجە کوشتن ئەسارەی فیلم "جومانجی"

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

پولیس لۆس ئەنجلوس کوشیان ئەکتەر دێرین و ناودیار جەیمس هاندی راگەیان، دۊای تویشهاتن چەقووکیشان لەناو ماڵەگەی لە ناوچەی تارزانا.

وەپای میدیایەیل راگەیانن ئەمریکی، پولیس رووژ چوارشەممەی گوزەشتە ئاگادارکردنیگ لەلایەن گومانلیکریاگەگە وەرگرد، کە پەیوەندیکارەگە وت: "من کوڕ مەردم (Son of Man)"، کە نازناویگە لە ئینجیل هاتیە و بڕیگ جار وەکار تیەێد ئەرا دەسنشانکردن ئەرا مەسیح.

گومانلیکریایەگە لە مەوقەی پەیوەندییەگە وتیش: "من پیاو گوناە کوشتم"، و مەوقەی رەسین ئەفسەرەیل ئەرا شوین رویداوەگە، هاندی (81 ساڵان) پەیا کردن کە بیهووش بوی لە حەوشەی وەردەم ماڵەگە، و وە چەن چەقوویگ لە سینگی زەخمدار بویە، بریا ئەرا خەسەخانە باوجی دۊاتر گیان لەدەس دا.

پولیس گومانلیکریای مایکڵ گلید هیل (44 ساڵان) دەسگیر کرد، کە کوڕ دووس قوربانییەگەس، دۊای ئەوەگ خوەی نشان ئەفسەرەیل دا وە داننان وە ئەوەگ ئەو کەسە داواکریایەگەس.

گلید هیل لە مەوقەی رۊداین پەلامارەگە وەگەرد داڵگی لە ماڵ قوربانییەگە ژیا، کە توومەت کوشتن وەپی کریا، و کەفالەتەگی وە دوو ملیۆن دۆلار دیاری کریا.

هاندی کاروانە هونەرییەگەی لە هەفتاجان سەدەی گوزەشتە دەسوەپی کرد، و لە نزیکەی 150 کار هونەری بەشداری کرد.

لە دیارترین رۆڵە دۊایینەیلی: کەسایەتی گارسۆن "جیمی" لە فیلم "Top Gun: Maverick"، و رۆڵ قڕکەر مێرووەیل لە فیلم "Jumanji" کلاسیكی (1995)، هەرلیوا لە زنجیرەیل ناودیاریگ دەرکەفت جۊر "The West Wing"، و "Criminal Minds"، و "The X-Files".