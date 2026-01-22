مردن گورانیچڕ ئۆپێرای تورک وە شيوەیگ "تراژیدی"

‏شەفەق نیوز - ئەنقەرە

‏میدیایەیل تورکیا، ئمڕوو پەنجشەممە، گیانلەدەسدان گورانیچڕ ئۆپێرای تورکیا وە جویریگ تراژیدی لە شار ئەستەنبوڵ راگەیان.

‏وەپای خەوەر میدیایەیل: "لە رویداویگ دڵتەزن کە لە ناوچەی (بەهچەلی ئەڤلەر) لە ئەستەنبوڵ رویدا، ئیمراه ئەردەم گیدیک، هونەرمەن کۆراڵ لە خانەی ئۆپێرا و بالێی دەوڵەت، ساعەت ٢٢:٣٨ دویەشەو وە مدوو وەخوارکەفتن لە باڵکۆن شوقەگەی گیانلەدەسدا".

‏ وەپای زانیاریەیل، "گیدیک" لە نهۆم پەنجەم باڵەخانەیگ سێنزە نهۆمی نیشتەجیبویە وە مدوو نادیاریگ وەخوارکەفتیە ئەرا ناو باخچەی باڵەخانەگە، دویای خەوەردارکردن پۆلیس تیمیەیل فریاکەفتن وەلایەن هاوڵاتیەیلەو، هونەرمەنەگە کە وە سەختی زەخمدار بویە رەسانوین ئەرا خەسەخانە.

‏ وەبان تەقەلا پزیشکیەیل باوجیوە مدوو سەختی زەخمداریەگەی گیان لەدەسدا.

