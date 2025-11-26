مردن هونەرمەن کورد خەلیل وەندی
شەفق نيوز- خانەقین
هونەرمەن کورد ناودیار، ئمشەو چوارشەممە، لە تەمەن 78 ساڵی دویاکووچی کرد.
هونەرمەن خەلیل موڕاد وەندی، لە ساڵ 1947 لە شار خانەقین لەداڵگبویە، خوەنەواری سەرتایی و ناوەندی لە خانەقین تەواو کرد، دویای ئەوە ئامادەیی لە بەغداد و زانکۆی بەغدا کۆلێژ ئاداب بەش زوان کوردی تەواو کرد.
خەلیل وەندی بویە مامووستا لە شار فەلوجە، ئیجا لە بەغدا بویە مامووستای زوان کوردی، و لە پەیمانگەی ئامادەکردن مامووستایەیل بویە مامووستای زانست دەروینی و لە ساڵ 1981 چگە شار هەولێر و لە کوردستان بویە مامووستای زوان کوردی، لەورا دەرفەتیگ ئەرای پەیا بوی تا چووی بکەفێدە هونەرمەنەیل کورد و بەشداری بکەێد لە چالاکییەیل هونەری، تا زیاتر لە 80 گورانی ئەرا ئێزگە و تەلەفزیۆن کوردی توومار کرد.
لە گورانیەیل هونەرمەن کووچکردگ خەلیل وەندی:
شيرينەگەم
مەقام و گورانی سەوزە
بەو بەو
خۆشەویستەکەم
جوانی جاران
و بڕیگ ترەک لە گورانیەیل کوردی.