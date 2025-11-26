مردن هونەرمەن کورد خەلیل وەندی

شەفق نيوز- خانەقین

هونەرمەن کورد ناودیار، ئمشەو چوارشەممە، لە تەمەن 78 ساڵی دویاکووچی کرد.

هونەرمەن خەلیل موڕاد وەندی، لە ساڵ 1947 لە شار خانەقین لەداڵگبویە، خوەنەواری سەرتایی و ناوەندی لە خانەقین تەواو کرد، دویای ئەوە ئامادەیی لە بەغداد و زانکۆی بەغدا کۆلێژ ئاداب بەش زوان کوردی تەواو کرد.

خەلیل وەندی بویە مامووستا لە شار فەلوجە، ئیجا لە بەغدا بویە مامووستای زوان کوردی، و لە پەیمانگەی ئامادەکردن مامووستایەیل بویە مامووستای زانست دەروینی و لە ساڵ 1981 چگە شار هەولێر و لە کوردستان بویە مامووستای زوان کوردی، لەورا دەرفەتیگ ئەرای پەیا بوی تا چووی بکەفێدە هونەرمەنەیل کورد و بەشداری بکەێد لە چالاکییەیل هونەری، تا زیاتر لە 80 گورانی ئەرا ئێزگە و تەلەفزیۆن کوردی توومار کرد.

لە گورانیەیل هونەرمەن کووچکردگ خەلیل وەندی:

شيرينەگەم

مەقام و گورانی سەوزە

بەو بەو

خۆشەویستەکەم

جوانی جاران

و بڕیگ ترەک لە گورانیەیل کوردی.