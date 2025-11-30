مردن هونەرمەن عراقی قاسم ئیسماعیل
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەندیکای هونەرمەنەیل عراقی لە بەیانیگ چام مردن هونەرمەن قاسم ئیسماعیل کردن کە ،ئمڕوو یەکشەممە، وە مدوو بیماری شێرپەنجە کوچ دویایی کرد.
هونەرمەن، لەماوەی وەرین تویش بیماری شێرپەنجە هاتبوی خستبویە ناو جیگە وەرجە ئەوەگ کووچ دویایی بکەێد و پەردە بخەێدە بان ئەو ژیان هونەریەکە کە ماوەی فرەیگ لەبانی وەردەوام بوی.
جی باسە هونەرمەن کووچکردگ لە ساڵ 1972 چگەس
ڕادیۆ و تەلەفزیۆن و پلەی جێگر نەقیب هونەرمەندەیل وەرگردبوی، وە دەنگ خوەی چەندین گورانی نیشتمانیی تۆمار کردبوی کە تایبەتمەنی میللی و نیشتمانی دیرن. لە ساڵەیل شەستەگان لە بەغدا دەس کردیە وە ژیان هونەری خوەی و لە ساڵ هەشتاگان شانوەشان هونەرمەنە گەورەیل ناوبانگ دەرکرد، هەمیش بەشداری لە فیستیواڵە عراقی و جیهانیەیل کردیە، و شوین پەنجەی خوەی لە وەجیهیشتیە.