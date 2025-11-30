‏مردن هونەرمەن عراقی قاسم ئیسماعیل

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەندیکای هونەرمەنەیل عراقی لە بەیانیگ چام مردن هونەرمەن قاسم ئیسماعیل کردن کە ،ئمڕوو یەکشەممە، وە مدوو بیماری شێرپەنجە کوچ دویایی کرد.

‏هونەرمەن، لەماوەی وەرین تویش بیماری شێرپەنجە هاتبوی خستبویە ناو جیگە وەرجە ئەوەگ کووچ دویایی بکەێد و پەردە بخەێدە بان ئەو ژیان هونەریەکە کە ماوەی فرەیگ لەبانی وەردەوام بوی.

‏جی باسە هونەرمەن کووچکردگ لە ساڵ 1972 چگەس

‏ ڕادیۆ و تەلەفزیۆن و پلەی جێگر نەقیب هونەرمەندەیل وەرگردبوی، وە دەنگ خوەی چەندین گورانی نیشتمانیی تۆمار کردبوی کە تایبەتمەنی میللی و نیشتمانی دیرن. لە ساڵەیل شەستەگان لە بەغدا دەس کردیە وە ژیان هونەری خوەی و لە ساڵ هەشتاگان شانوەشان هونەرمەنە گەورەیل ناوبانگ دەرکرد، هەمیش بەشداری لە فیستیواڵە عراقی و جیهانیەیل کردیە، و شوین پەنجەی خوەی لە وەجیهیشتیە.

