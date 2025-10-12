مردن دیارترین ئەکتەرەیل سینەمای ئیرانی

شەفەق نيوز- تەهران

هونەرمەن ئیرانی "محمد كاسبی" لە تەمەن 74 ساڵە گیانی لەدەسدا، ئەوەیش دویای چەن رووژیگ لە بڵاوکردن خەوەریگ لەلایەن دویەتەی کە وت باوگی لە بەش چەودیاریکردن هویرد (ICU) خەفتگە، و تەندروسیی سەختە، دویای تویشهاتتی وە قەیران دڵ و هەناسە.

دویەتە هونەرمەن محمد کاسبی دیاری کرد کە باوگی لە رووژەیل دویایینی وە ئامێر هەناسەدان دەسکرد و پاڵپشتیکردن دڵ ژیاد.

راپۆرتەیل راگەیانن ئیرانی و خوەرئاوایی ئاشکرا کردن کە محمد کاسبی لەی مانگەیل دویاییە کەفتە قەیران تەندروسی، دویای تویشهاتنی وە ڤایرۆس کۆڕۆنا، و چەن جاریگ چگەسە خەسەخانە و و نەشتەرگەری دڵ.

هونەرمەن محمد کاسبی لە 26 ئایار 1951 لەداڵگبویە، و یەکیگە لە دیارترین ئەکترەیل سینەما و تەلەڤزیۆن ئیران، کە هەر لە گەنجیی بەشداری لە کارەیل شانۆگەری و سینەمایی کردگە، و خەڵات "سيمورگ بلور" ئەرا خاسترین ئەکتەر لە فیستواڵ فەجر سینەمای ناودڵەتی وەدەس هاورد، لە رۆڵی لەناو فیلم "باوگ" ساڵ 1995. و دیارترین کارەیلی "ئاسمان هەشتەم"، "بی مووڵەت"، "دیوار"، و"جیهان سەرەوخوار".