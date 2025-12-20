مردن خانمە هونەرمەن میسری سومەیە ئولفی

شەفەق نيوز- قاهیرە

ئمڕوو شەممە، خانمە هونەرمەن میسری سومەیە ئولفی داڵگ هونەرمەن ئەحمەد فیشاوی، لە تەمەن 72 ساڵە دویای زیانیگ وەگەرد بیماری گیانی لەدەسدا.

ئەشرەف زەکی نەقیب پیشەیل ئەکتەری مردن ئەو خانمە هونەرمەن میسریە راگەیان، لە وەختیگ سەرچەوەیل نزیک لە خیزانەگەی وتن؛ بڕیارە ئمڕوو شەممە لە مزگەفت موستەفا مەحم لە ناوچەی موهەندسین ماڵئاوایی لە تەرمەگەی بکریەێد.

دویاترین دەرکەفت سومەیە ئولفی لە فیلم "سفاح التجمع"، لە پاڵەوانیەتی ئەحمەد فیشاوی کوڕی بویە، کە چەودیاری وینەگردن بڕیگ لە گرتەیل کردیاد، و مەوقەی تەماشاکردن کارەگە دەرکەفت.

لە ماوەی 6 ساڵ گوزەشتە سومەیە ئولفی زیان لە بیماری شێرپەنجە داشت، ئاراوە لەی ماوە لە کارەیل هونەری دیاری نەوی.

لای ساڵەیل گوزەشتە، سومەیە ئولفی کەفنە سەختترین رووژەیلی، دویای تویشهاتنی وە پەنامیگ دەگمەنر کە پزشکەیل وە رخباترین شیوەیل شێرپەنجە دانەی قەڵەم، کە کەفتە کاروانیگ وە مینەکردن چارەسەری لە ئەمریکا، و کەفتە ژیر چەن نەشتەرگەرییگ.