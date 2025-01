مردن خانمە هونەرمەن ليزلی چارڵسون

شەفەق نیوز/ تیم زنجیرە درامای General Hospital مردن خانمە ئەکتەر ليزل چارڵسون راگەیان، کە لە رۆلی جویر "مۆنيكا كوارترمين" ناودیار بوی، لە تەمەن نزیک 79 ساڵە، دویای نزیکەی پەنجا ساڵ اەو زنجیرە کە کردەی سومبولیگ لە درامای تەلەڤزیۆنی.

لە بەیاننامەیگ کاریگەر، بەرهەمکار جیوەجیکار فرانک فالنتينی لەبان ماڵپەڕ فەرمی زنجیرەگە لە ئینیستاگرام وت: وەدڵ خەفەتباریگ مردن هاوڕی ئازیزم ليزلی چارڵسون راگەینم.

وتیش: وەو جویرە کە مۆنیکا دڵ خیزان كوارترمين بوی، ليزلی جویر داڵگ خیزانەگە بوی و گشت ئەکترەیل و تین کارەگە، زیرەکی تیژی و ئامادەبوین رەنگینی لەدەسمان چگ.

چارڵسون کارەیلی وەگەرد General Hospital لە ساڵ 1977 دەسوەپی کرد، و دڵ تەماشاکەرەیل گرد، و. کەسایەتی مۆنیکا، و هەمیشە بە کارەیلیگ بەشداری کرد جویر A Flame in the Wind وLove Is A Many Splendored Thing.

لەی ساڵەیل دویاییە، چارڵسون کەفتە بیماری کە کاریگەری لەبان بەشداریکردنی لە زنجیرەگە داشت، لەبان ئەوەیش هەر جویر بەشیگ کەن کە لە هویرەو نیەچوود.