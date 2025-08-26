مردن خانمە هونەرمەن عراقی سەلیمە خزەیر

شەفەق نیوز ـ بەغدا

خانمە هونەرمەن و ئەکتەر عراقی سەلیمە خوزەیر، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، لە تەمەن 79 ساڵی لە دویای زیان درویژیگ وەرد بیماری گیان لەدەسدا.

سەندیکای هونەرمەنەیل عراقی لە بەیاننامەیگ چاو و سەرەخوەشی سەلیمە کرد، کە دویای کاریگ هونەری پڕ لە بەخشین و داهێنان کووچ دویای کرد، لەو ماوە یەکیگ بوی لە پایەیل هونەری رەسەن عراقی".

لە دیارترین فلمەیلی بەشداریکردیە "التجربة"، "الحارس"، "حمى الأبطال"، و لە زەنجیرەیلی "برج العقرب"، "هذا هو الحب"، "البيت الكبير".