‏مردن خانمە ئەکتەر شاشەی کەنداو حەیات ئەلفەهەد دویای زیانیگ وەگەرد بیماری

‏شەفەق نیوز - کوێت

‏دەزگا راگەیانەیل ناوخوەیی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر گیان لەدەسدان خانمە هونەرمەن کوێتی حەیات ئەلفەهەد دویای زیانیگ وەگەرد بیماری بڵاو کردنە.

‏ خانمە هونەرمەن حەیات ئەلفەهەد، وە یەکیگ لە دیارترین سومبولەیل درامای کەنداو دانرێد، دویای مێژوویگ پڕ لە بەخشین هونەری و مرۆیی، کە دەیان کار نەمر پێشکەش وە گۆڕەپان کەنداو و عەرەبی کرد.

‏کووچ دوایی "خانمە ئەکتەر شاشەی کەنداو" میراتیگ هونەری گەورا وە جی هیشت جویر یەکیگ لە گرنگترین سومبولەیل دراما لە یاد نەوەیل مینێدەو.

‏خانمە هونەرمەن کووچکردگ لە ماوەی مێژووە درێژەگەی، کارەیلیگ هونەری کاریگەر لە شانۆ و تەلەفزیۆن پێشکەش کرد کە لە ری ئەوانەو شوینپەنجەیگ دیار لە یاد جەماوەر وە جی هیشت.

‏حەیات ئەلفەهەد بەشداری لە شمارەیگ فرە لەو کارەیلە کرد کە لە ئاست کوێت و کەنداو بڵاوەو بوین، و لە ری رۆڵەیل جیاجیا کە گیچەڵ کۆمەڵایەتی و مرۆیی وەرجەستە کرد، بەشداری لە ئەوزەڵداین دیمەن دڕاما کرد.

‏کۆچ دوایی ئەو وە زەردیگ گەورا ئەرا گۆڕەپان هونەری کەنداو دانرێد، وە وەرچەوگردن ئەو مێژوو و بەخشینە کە ئەرا چەندین دەیان ساڵ وەردەوام بوی.

