مردن خانمە ئەکتەر شاشەی کەنداو حەیات ئەلفەهەد دویای زیانیگ وەگەرد بیماری
شەفەق نیوز - کوێت
دەزگا راگەیانەیل ناوخوەیی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر گیان لەدەسدان خانمە هونەرمەن کوێتی حەیات ئەلفەهەد دویای زیانیگ وەگەرد بیماری بڵاو کردنە.
خانمە هونەرمەن حەیات ئەلفەهەد، وە یەکیگ لە دیارترین سومبولەیل درامای کەنداو دانرێد، دویای مێژوویگ پڕ لە بەخشین هونەری و مرۆیی، کە دەیان کار نەمر پێشکەش وە گۆڕەپان کەنداو و عەرەبی کرد.
کووچ دوایی "خانمە ئەکتەر شاشەی کەنداو" میراتیگ هونەری گەورا وە جی هیشت جویر یەکیگ لە گرنگترین سومبولەیل دراما لە یاد نەوەیل مینێدەو.
خانمە هونەرمەن کووچکردگ لە ماوەی مێژووە درێژەگەی، کارەیلیگ هونەری کاریگەر لە شانۆ و تەلەفزیۆن پێشکەش کرد کە لە ری ئەوانەو شوینپەنجەیگ دیار لە یاد جەماوەر وە جی هیشت.
حەیات ئەلفەهەد بەشداری لە شمارەیگ فرە لەو کارەیلە کرد کە لە ئاست کوێت و کەنداو بڵاوەو بوین، و لە ری رۆڵەیل جیاجیا کە گیچەڵ کۆمەڵایەتی و مرۆیی وەرجەستە کرد، بەشداری لە ئەوزەڵداین دیمەن دڕاما کرد.
کۆچ دوایی ئەو وە زەردیگ گەورا ئەرا گۆڕەپان هونەری کەنداو دانرێد، وە وەرچەوگردن ئەو مێژوو و بەخشینە کە ئەرا چەندین دەیان ساڵ وەردەوام بوی.