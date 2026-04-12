مردن "باتمان" لە تەمەن 85 ساڵە

جۆن نۆلان ئەکتەر بەریتانی، کە ناسریاس وە ڕۆڵەیلی لە بڕیگ لە فیلمەیل جەهانی لەناویان "باتمان" و "دۆنکیرک"، لە تەمەن 85 ساڵە گیان لەدەسدا، وەپای ئەوەگ خیزانەگەی راگەیاننە.

کیم هارتمان ژن کووچکردگ باسی کرد کە "گیانیگ ئازاد" بویە و کەسیگ کە ئامادەبوینیگ تایبەت و دیدیگ سەروەخوەیی دیرێد، وتیش کە ئەو "تاکە هۊرمەن رەسەنە بویە کە ناسیەسەی"، و جیواز بویە وە زیرەکی و هەستە کۆمیدییە جیاوازەگەی و توانای ئەرا قەبووڵکردن دیدە جیاوازەیل لە گفتوگۆیەیل.

هارتمان وەپای رووژنامەی "میرۆر" بەریتانی، باس کرد کە شۊەگەی کەسایەتییگ دووسداشتنی لای گشت لایگ بویە، وتیش: ئەو "نەرمترین کەسیگ بویە کە تا ئیسە ناسیەسەی".

وتیش: ئاژەڵەیلیش دووسی داشتنە، و ئەو جویر مامووستایگ دووسداشتنی و بەهرەمەن لە بوارەیل فرەیگ کار کردیە، چ لە وانەوتن شانۆ یا تەنانەت لە وەرزشیش.

نۆلان لە ساڵ 1938 لە داڵگ بویە، و دەس کرد وە کاروان پیشەیی خوەی جویر ئەکتەر و دەرهێنەر و وانەبێژ شانۆیی، وەرجە ئەوەگ بچوود ئەرا کارکردن لە تەلەفزیۆن و سینەما، کە شۊنپەنجەیگ وەرچەو لە شمارەیگ لە کارە درامییەیل وەجی هیشت.

باتمان لەو ناوەیلە دریەێدە قەڵەم کە بەسریانەسەو وە کارەیل کریستۆفەر نۆلان دەرهێنەر؛ هەناێ بەشداری کرد لە زنجیرە فیلمەیل "Batman Begins" و "The Dark Knight Rises" وە رۆڵیگ کارگێڕی لە کۆمپانیای "واین ئینتەرپرایزز"، هەرلیوا دەرکەفت لە فیلم "Dunkirk" وە رۆڵ پیاییگ کوور.

هەرلیوا بەشداری کرد لە زنجیرەیل و کارەیل تەلەفزیۆنی فرەیگ، و دۊایین دەرکەفتنی لەبان شاشە لە زنجیرەی "Dune: Prophecy" بوی وەختیگ رۆڵ سەرۆک ئەنجومەن باڵا پیشکەش کرد.