مردن ئایکۆن سینەمای فەرەنسی بریجیت باردۆت

شەفەق نيوز- پاریس

خانمە ئەکتەر ئەفسانەیی فەرەنسی بریجیت باردۆت، ئایکۆن سینەمای فەرەنسی لە ساڵەیل شەسەیل و چالاکوان ماف ئاژەڵان، لە تەمەن ٩١ ساڵی کووچ دویایی کرد، وەگورەی ئەو دامەزراو ناوی هەڵگردگە.

دامەزراوەی بریجیت باردۆت لە بەیاننامەیگ ئەرا ئاژانس فرانس پرێس وت: "وە خەفەت قویلیگ دامەزراوەی بریجیت باردۆت مردن دامەزرن و سەرۆک کۆمپانیاگە، بریجیت باردۆت، ئەکتەر و گورانیچڕ وەناوبانگ جیهانی راگەینێد کە هەڵوژاردیە واز لە پیشە وەناوبانگەگەی بارێد ئەرا پیشکەشکردن ژیان و رەنجەیلی ئەرا خوەشگوزەرانی ئاژەڵەیل و پشتگیریکردن دامەزراوەگەی".

دامەزراوەگە ئەرا ئاژانس فرانس پرێس وت: ئەو خانمە ئەکتەرە شەوەکی رووژ یەکشەممە لە شوین نیشتەجیبوین خوەی لە شار لا مادراگ لە نزیک سانت ترۆپێز لە باشوور فەرەنسا گیانی لەدەسدا.

باردۆت لە ماوەی گوزەشتە وە دەگمەن لەوەردەم خەڵک دیار بەڵام لە مانگی تشرین یەکەم لە خەسەخانە خەفتوێد، و دویای مانگیگ بەیاننامەیگ بڵاوکرد و خەوەر مردنی رەتکرد.

ئەسارەی باردۆت لە ئاست جیهان بەرزەو بوی دویای دەرکەفتنی لە فیلم "Et Dieu... crea la femme" ("خواد ژن دروس کرد") لە ساڵ 1956، وەرجە وازهاوردن لە ئەکتەری لە سەرتای هەفتایەیل دویای میژوویگ پڕ لە سەرکەفتن کە لەناوی لە نزیکەی پەنجا فیلم بەشداری کرد.