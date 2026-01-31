مردن کاترین ئۆهارا ئەسارەی فیلم Home Alone لە تەمەن ٧١ ساڵی

شەفەق نیوز - واشنتۆن

خانمە ئەکتەر کەنەدی کاترین ئۆهارا کە وە شیواز کۆمیدی ناوازەی لە فیلم و زنجیرە تەلەفزیۆنیی جویر "Home Alone" و "Beetlegoose" و "Schitt's Creek" ناسیاس، لە تەمەن ٧١ ساڵی کووچ دویایی کرد.

میدیا ناوخۆییەیل بڵاو کردن کە ئەو خانمە ئەکتەرە "لە ماڵەگەی خوەی لە لۆس ئەنجلۆس دویای زیانیگ وەگەرد بیماری" گیانی لەدەسدا.

ئۆهارا لە شانۆی شار دویەم لە وڵات کەنەدا دەسوە کار هونەری کردگە وەرجە چگنی ئەرا ناو فیلم، لەورا رۆڵ دوو لە ئایکۆنیترین داڵگ میژووی سینەما رانیە.

لە فیلم "بیتلێگۆس" لە ساڵ ١٩٨٨ ڕۆڵ دێلیا دیتز رانێد، ئەو داڵگە خراوەکارە کە هیچ دووسییگ خوەی ئەرا شازادە ڤالیۆم نەشاردەو و شارەزا بوی لە هونەری لیو هاوسەنگکردن، ڕۆڵیگ کە لە ساڵ ٢٠٢٤ دووارەی کردەو.

هەرلیوا لە فیلم "Home Alone" لە ساڵ ١٩٩٠ شوینپەنجەی لەیادنەکریای وەجی هیشت، کە لەناوی رۆڵ داڵگیگ شەکەت خاوەن پەنج زاڕوو رانێد، و دێڕ "کێڤین!" بویە بەشیگ لە کەلتور باو.

هاوئەسارەگەی، ماکاولی کولکین، لە سۆشیال میدیا پرسەی ئۆهارا کرد و وە "ماما" ناوی برد و نویسان: "لای خوەمەو وەخت دیریمن، خوەزگە زیاتریش بویاتاد، خوەزگە بتوانستام وەگەردد بنیشم. گووش لەلید بگرم، بەڵام فرە چشت ئەرا وتن داشتم، دووسد دیرم".

دویای سەرکەفتن فیلم "Home Alone"، ئۆهارا هاوکاری وەگەرد دەرهێنەر کریستوفر گێست کرد، رۆڵ سەرەکی لە چەن فیلمیگ دیکۆمێنتاری تەنزئامێزی وەناوبانگ رانی، لەوانە "لە چەوەڕوی گۆفمان" لە ساڵ 1996 و "خاسترین نمایش" لە ساڵ 2000.

هەرلیوا، فرەجار وەگەرد یوجین لیڤی کار کەێد و دووانەیگ لەیادنەکریای دروس کردوێن و هاوبەشی رۆڵ لە زنجیرە وەناوبانگەگەی "شیتز کریک" کرد.

بە ویناکردن ئەکتەر یاخیبوی و ئەرستۆکراتی مۆیرا ڕۆز، باسە ژیرانەیل ئۆهارا بوینە چشتیگ سەرەکی لە کۆمیدیای ئۆنلاین و ئافەرین رەخنەگرەیل.

ئۆهارا لە ساڵ ٢٠٢٠ خەڵات ئیمیی وەدەس هاورد، کە لە سەردەم پەتای کۆڤید-١٩ وەڕیەو چگ، کە ئەسارەیل دەمامک بەسان و لە گشت جیهانەو ئاهەنگ کردن.

هەرلیوا ئۆهارا خەڵات گۆڵدن گڵۆب وەدەس هاورد لەبان رۆڵ مۆیرا ڕۆز لە زنجیرەگە لە ساڵ ٢٠٢١.

لەی دویاییە رۆڵ وەڕێوەبەر جیوەجیکاریگ شەکەت لە زنجیرەی "ستۆدیۆ" رانی، کە لەبان ئەوە پاڵیریای گۆڵدن گڵۆب ئەرا خاسترین ئەکتەر پاڵپشت لە زنجیرەیگ تەلەفزیۆنی وەرگرد.