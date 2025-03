لیۆناردۆ دیکاپریۆ ترەیلەر نووترین فیلم بڵاوکرد

شەفەق نیوز/ ئەکتەر وەناوبانگ، لیۆناردۆ دیکاپریۆ لە چەناڵ فەرمی یوتیوب خوەی یەکەم ڤیدیۆ ترەیلەر نووترین فیلم بڵاوکرد وەناو "One Battle After Another" .

فیلمەگە لە دراوردن پۆڵ تۆماس ئەندێرسنە و بڕیارە لە ٢٦ ئەیلوول ئمساڵ لە سینەمایەیل پەخشبکرێد، لە نواندن ئەکتەرەیل، لیۆناردۆ دیکاپریۆ، شۆن پێن، بێنیسیۆ دێل تۆرۆ و رێجینا هۆڵە.

فیلمەگە لە ژانەر کۆمیدیای سیا و سەرکێشییە، فیلمەگە باس لە بڕیگ شۆڕشگێڕ کەێد، هەنای دوژمنە بەدەگەیان دویای ١٦ ساڵ گلەوخوەێد، وەی مدووە ئیانیش یەکەوگرن ئەرا یەکیگ لە دویەتەیلیان.