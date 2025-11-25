‏لی سون جەی، ئەكتەر ناسریاگ كۆری لە تەمەن 91 ساڵی کووچ دویایی کرد

‏لی سون جەی، ئەكتەر ناسریاگ كۆری لە تەمەن 91 ساڵی کووچ دویایی کرد
2025-11-25T15:12:53+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏لی سون جەی، ئەكتەر وەناوبانگیكۆری، كە ئەزمون زیاتر لە شەش دەیە دیرێد لەبان شاشەیل، لە تەمەن 91 ساڵی کووچ دویایی  كرد و تا ئیرنگە هووكار گیانلەدەستدانی ئاشكرانەکریاس.

‏ئەکتەرەگە لە فلیم و درامایەیل زیاتر رۆل کەسەیل 

‏ گەورە و حەكیم دیە، وە مدوو رۆلەگانی لەناو مەردم خوەشەویست بوی و شوین خوەی لە دڵ مەردم کردبوی و کۆتا زنجیرەی وەناو "Dog Knows Everything"بوی.

‏لی سون جەی، لەداڵگبوی ساڵ 1934ـە، لە ساڵ 1961ئەرا یەکەمینجار لەبان شاشەیل دەرکەفێد و بەشداری زیاتر لە 70 فلیم و دراما کردیە.

