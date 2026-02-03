‏لیست بەرەندەیل خەڵات گرامی بڵاوکریا

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏شەش و هەشتەمین مەراسیم بەشەوکردن خەڵاتەیل گرامی لە لۆس ئەنجلس وەڕیوەچی، کە كیندریك لامار ئەرا دویەمینجار لە ساڵ بوێە  خاوەن زیاترین خەڵات.

‏بەشەوکردن دیارترین خەڵاتەیل وەیجویرە بوێن:

‏ریكۆرد ساڵ:

‏كێندریك لامار و سزا- Luther

‏ئەلبوم ساڵ:

‏باد بەنی- Debí Tirar Más Fotos

‏گورانی ساڵ:

‏بیڵی ئایڵش- Wildflower

‏خاسترین گورانیچڕ نوو:

‏ئۆلیڤیا دین

‏خاسترین بەرهەمهێنەر ساڵ- كلاسیك نەود:

‏سێركەت (لەیدی گاگا- رۆز، جەید)

‏هۆنراوەنویس ساڵ- كلاسیك نەود:

‏ئەیمی ئاڵین- (رۆز، جێنی، سابرینا كارپێنتەر)

‏خاسترین نمایش پۆپ تەنیا:

‏لۆلا یەنگ- Messy

‏خاسترین نمایش پۆپی گروپ/ دوێت:

‏سینسیا ئیریڤۆ و ئاریانا گرادێ- Defying Gravity

‏خاسترین ئەلبوم پۆپی ڤۆكاڵ:

‏لەیدی گاگا-  Mayhem

‏خاسترین ئەلبوم پۆپی ڤۆكاڵی نەریتی:

‏لەیڤەی- A Matter Of Time

‏خاسترین سەما:

‏تەیم ئیمپاڵا- End Of Summer

‏خاسترین سەما پۆپ توومارکریاگ:

‏لەیدی گاگا- Abracadabra

‏خاسترین گورانی رۆك:

‏ناین ئینچ نەیڵز- As Alive As You Need Me To Be

‏خاسترین ئەلبوم رۆك:

‏تەنستایڵ- Never Enough

‏خاسترین گورانی راپ:

‏كێندریك لامار و لێفتی گەنپلەی- TV Off

‏خاسترین ئەلبوم راپ:

‏كێندریك لامار- GNX

‏خاسترین نمایش تەنیای وڵات:

‏كریس تەیپڵتن-  Bad As I Used To Be

‏خاسترین ئەلبوم وڵات:

‏جێلی رۆڵ- Beautifully Broken

‏خاسترین كلیپ:

‏دۆچی- Anxiety

‏خاسترین فیلم میوزیك:

‏جۆن ویلیامز- Music by John Williams.

