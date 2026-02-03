لیست بەرەندەیل خەڵات گرامی بڵاوکریا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
شەش و هەشتەمین مەراسیم بەشەوکردن خەڵاتەیل گرامی لە لۆس ئەنجلس وەڕیوەچی، کە كیندریك لامار ئەرا دویەمینجار لە ساڵ بوێە خاوەن زیاترین خەڵات.
بەشەوکردن دیارترین خەڵاتەیل وەیجویرە بوێن:
ریكۆرد ساڵ:
كێندریك لامار و سزا- Luther
ئەلبوم ساڵ:
باد بەنی- Debí Tirar Más Fotos
گورانی ساڵ:
بیڵی ئایڵش- Wildflower
خاسترین گورانیچڕ نوو:
ئۆلیڤیا دین
خاسترین بەرهەمهێنەر ساڵ- كلاسیك نەود:
سێركەت (لەیدی گاگا- رۆز، جەید)
هۆنراوەنویس ساڵ- كلاسیك نەود:
ئەیمی ئاڵین- (رۆز، جێنی، سابرینا كارپێنتەر)
خاسترین نمایش پۆپ تەنیا:
لۆلا یەنگ- Messy
خاسترین نمایش پۆپی گروپ/ دوێت:
سینسیا ئیریڤۆ و ئاریانا گرادێ- Defying Gravity
خاسترین ئەلبوم پۆپی ڤۆكاڵ:
لەیدی گاگا- Mayhem
خاسترین ئەلبوم پۆپی ڤۆكاڵی نەریتی:
لەیڤەی- A Matter Of Time
خاسترین سەما:
تەیم ئیمپاڵا- End Of Summer
خاسترین سەما پۆپ توومارکریاگ:
لەیدی گاگا- Abracadabra
خاسترین گورانی رۆك:
ناین ئینچ نەیڵز- As Alive As You Need Me To Be
خاسترین ئەلبوم رۆك:
تەنستایڵ- Never Enough
خاسترین گورانی راپ:
كێندریك لامار و لێفتی گەنپلەی- TV Off
خاسترین ئەلبوم راپ:
كێندریك لامار- GNX
خاسترین نمایش تەنیای وڵات:
كریس تەیپڵتن- Bad As I Used To Be
خاسترین ئەلبوم وڵات:
جێلی رۆڵ- Beautifully Broken
خاسترین كلیپ:
دۆچی- Anxiety
خاسترین فیلم میوزیك:
جۆن ویلیامز- Music by John Williams.