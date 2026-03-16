لیست بردەوەیل ئۆسکار 2026

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

شەو بەشەوکردن خەڵاتەیل ئۆسکار ساڵ 2026 لە شانۆی دولبی لە شار لۆس ئانجلەس، دویەشەو یەکشەممە، بویە کەشوهەوای پرسەیلیگ سیاسی و مرۆیی، وەگەرد ئامادەبوین دیاریگ لە باوەتەیل جەنگ و ئازادی جموجویل هونەرمەنەیل، لە باسەیل وەرجە رویداوەگە و وەرجە ریکردن لەبان قالی سوور.

فیلم "دەنگی هیند رەجەب" لە دەرهێنان سینەماکار تونسی کاوسەر بن هانیا، جویر یەکیگ لە مانشێتە دیارەیل وەرجە مەراسیمەگە دەرکەفت، دویای ئەوە کە ئەکتەر فەلەستینی موعەتز مەلحیس راگەیان کە لەوەر کێشەی بەڵگەنامەیل گەشتکردن فەلەستینی و ڤیزەی ئەمریکی نیەتوانێد بەشداری لە خەڵات ئۆسکاردا بکەێد.

مالحیس لە پەیامیگ کە لە هەژمار تایبەت خوەی لە تووڕ کۆمەڵایەتی ئینستاگرام بڵاو کرد، نویساس: توانن پاسپۆرتیگ بووسنن، بەڵام نیەتوانن دەنگیگ بووسنن.

فیلمەکە لەبان بنەمای رویداوەگە کە لە جەنگ غەززە ساڵ 2014 بویە، وەختیگ دویەتە فەلەستینییەگە هیند رەجەب دویای ئەوە تا ماوەی چەن ساعەتیگ لەناو ماشینیگ گیر خوارد و لە مەوقەی تەقەلای ئەرا پەیوەندیکردن خزمەتگوزاری هاناڕەسین کوشیا.

مەوقەی دەرکەفتنی لەبان قالی سوور، بن هانیا راگەیان کە "سینەما توانێد بوودە ئامرازیگ ئەرا مقیەتیکردن یادەوەری مرۆڤ لە مەوقەی جەنگ".

کلارا خوری خانمە ئەکتەر فەلەستینی هەروەها ئاماژەی

لە باوەت خەڵاتەیل:

فيلم "بۆگونيا" (Bugonia) بویە خاوەن خەڵات خاسترین فیلم، و دەرهێنەر حصد پۆڵ توماس ئەندرسون خەڵات خاسترین دەرهێنەر لە فیلم "جەنگ لەشوین جەنگ" (One Battle After Another) وەرگرد، و خود خەڵاتەگەیش لە خاسترین سیناریۆ فیلم وەرگرد، و خەڵات خاسترین سیناریۆ چگ ئەرا ئیسكيل فوگت ويواكيم تريێر لە فيلم "بەهای دڵسووزی".

و لە چین ئەکتەری، مايكل ب. جوردان بویە خاوەن خەڵات خاسترین ئەکتەر لە فیلم "خەتاکارەیل" (Sinners)، لە وەختیگ جيسی باكلی خەڵات خاسترین خانمە ئەکتەر لە فیلم "هامنت" (Hamnet) وەرگرد.

شون بن خەڵات خاسترین ئەکتەر شاگرد لە فیلم "جەنگ لە شوین جەنگ" وەرگرد، و ئيمي ماديگان خەڵات خاسترین خانمە ئەکتەر شاگرد لە. فیلم "چەکەیل" (Weapons) وەرگرد.

لە چینەیل ناودەوڵەتی و بەڵگەسازی فیلم "تەنیا رویداویگ بوی" ئەرا دەرهێنەر ئیرانی جەعفەر پەناهی باسە خاوەن خەڵات خاسترین فیلم ناودەوڵەتی، و فیلم "هاوسای خاس" (The Perfect Neighbor) خەڵات خاسترین فيلم بەڵگەسازی دێویژ وەرگرد، و فیلم "تەنیا وە کامیرایگ چەکدارە" (Armed Only with a Camera) خەڵات خاسترین فیلم بەڵگەسازی کوڵ وەدەس هاورد.

لە ئەنیمەیشن، فیلم "راوچیەیل شەیتانەیل كيبوب" (KPop Demon Hunters) خەڵات خاسترین فيلم ئەنیمەیشن وەرگرد، لە شوینی فیلم "ئەو دویەتە کە مراوای گیرست" (The Girl Who Cried Pearls) بویە خاوەن خەڵات خاسترین فیلم ئەنیمەیشن کوڵ.

لە خەڵاتەیل تەکنیکی فیلم (Train Dreams) خەڵات خاسترین وینەگردن سینەمایی، و مۆسیقازان جۆنی گرينوود خەڵات خاسترین مۆسیقای رەسەن وەرگرد.

گورانی (Golden) بویە خاوەن خاسترین گورانی رەسەن.

ئەو خەڵاتەیل جویر خاسترین مۆنتاژ و خاسترین دیزاین ئارا فیلم "جەنگ لە شوین جەنگ" چگ، و خاسترین گەنگ ئەرا فيلم (F1)، و خاسترین مكياژ و پڕتاڵ ئەرا فیلم"فرانكنشتاين" (Frankenstein).

ئۆسکار ئمساڵ خەڵات نوویگ لەناوی بوی ئەرا خاسترین پەسەنکردن ئەکترەیل (Casting)، ئەرا كاساندرا كولوكونديس لە فیلم جەنگ لە شوین جەنگ.

لیست تەواوەتی بردەوەیل 2026:

* خاسترین فيلم: One Battle After Another (جەنگ لە شوین جەنگ)

* خاسترین خانمە ئەکتەر: جيسی باكلي لە فیلم "هامنت"

* خاسترین ئەکتەر: مايكل بی. جوردان لە فیلم "خەتاکارەیل" (Sinners)

* خاسترین دەرهێنەر: پۆڵ توماس ئەندرسون لە فیلم One Battle After Another

* خاسترین خانمە ئەکتەر شاگرد: ئیمي ماديگان لە فيلم "زا ويپونز" (چەکەیل)

* خاسترین ئەکتەر شاگرد: شون بين لە فیلم One Battle After Another

* خاسترین گورانی رەسەن: "گۆڵدن" لە فیلم "راوچیەیل شەیتانەیل لە كی-بوب"

* خاسترین فيلم بیگانە: "سنتيمينتال فالۆ" (بەهای دڵسووزیی)

* خاسترین وینەگردن سینەمایی: (Sinners)

* خاسترین مۆنتاژ: One Battle After Another

* خاسترین دەنگ: "فۆرمولا 1"

* خاسترین مۆسیقا: (Sinners)

* خاسترین فيلم بەڵگەسازی: (Mr. Nobody Against Putin)

* خاسترین فیلم بەڵگەسازی کوڵ: (All the Empty Rooms)

* خاسترین کاریگەری دیدەیی: "ئەڤاتار: ئاگر و خوەڵەکوو"

* خاسترین دەرهێنان هونەری: "فرانكشتاين"

* خاسترین سيناريۆی رەسەن: (Sinners)

* خاسترین سيناريۆی بریای: One Battle After Another

* خاسترین فيلم رۆمانی کوڵ: "زا سينجەرز" (گورانیچڕەیل) و"تو بيبل ئكستشينگ ساليڤا"

* خاسترین پەسەنکردن تیم ئەکتەری (كاستينگ): One Battle After Another

* خاسترین مكياژ: "فرانكشتاين"

* خاسترین دیزاین پڕتاڵ: "فرانكشتاين"

* خاسترین فيلم ئەنیمەیشن کوڵ: (The Girl Who Cried Pearls)

* خاسترین فیلم ئەنیمەیشن درویژ: (K-Pop Demon Hunters).