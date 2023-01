لە تەمەن ٤٥ ساڵ.. مردن خانمە ئەکتەر جەهانی ئانی ویرشینگ

شەفەق نیوز/ خانمە ئەکتەر جەهانی ئانی ویرشینگ لە تەمەن ٤٥ ساڵە، ئانی ٣ ساڵ لە زیانی وەگەرد دەرد شیرپەنجە لە ساڵ ٢٠٢٠، باوجی لە دەرچگن لەناو زنجیرەیل تەلەفزیۆن The Rookie and Star Trek: Picard، وەردەوام بوی، و لە رۆلی لە زنجیرەی درامای The Vampire Diaries وەناوبانگ بوی.

ویرشینگ لە سانت لویس لە ویلایەت میسوری لەداڵگبوی، و لە تەمەن ٢٤ ساڵان چگە ناو جەهان ئەکتەری، لە ساڵ ٢٠٠٢ لە هەڵقەیگ لەناو "Star Trek: Enterprise"، دیار دا، ویرشینگ لەناو بڕیگ زەنجیرەی هەمەڕنگ دیار دا جویر؛ "Frasier" و "Supernatural" و "Charmed"، وەرجە بەشداریکردنی وە شیوەیگ سەرەکی لە زنجیرەیلیگ جویر Amelia Joffe لە "General Hospital" و Renee Walker لە "24".