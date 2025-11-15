ئەلبووم "چیرۆکەیل زەوی و خوەر" راستاک پاڵێویا ئەرا خەڵاتیگ ناودەوڵەتی
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
ئەلبووم "چیرۆکەیل زەوی و خوەر" گرووپ راستاگ پاڵێویا ئەرا خەڵات خاسترین ئەلبووم بەرهەم گروپ ڕاستاک وەرد پەنج بەرهەم ترەک هانە کێبڕکێ ئەرا بردن خەڵات خاسترین ساڵ وە لایەن یەکێتی ناودەوڵەتی میوزیک میلیەو.
چیرۆکەیل زەوی و خوەر لە پەنج بەرهەم پێکهاتنە، گورانیەیلی وە زوانەیل کوردی فارسی و بەلوچی و ئەفغانیە و هەشت مانگ وەرجە ئیرنگە بڵاوکریاس.
لە بڕوار لە ٢١ کانوون دووەم ٢٠٢٦ خەڵاتەیل بەشەوکرێد لە شار نیو ئۆرلینز لە ئەمریکا وەڕێوەچوود.
گروپ هونەری ڕاستاک لە ساڵ ١٩٩٧ دامەزریاس، ئەندامەیلی لە نەتەوە جیاوەزەیل ئیرانن، کە ئەندام کوردیش هاناویان و چەن گورانییش وە زوان کوردی چڕینە و لەماوەی گوزەشتە کۆنسێرت لە هەرێم کوردستان ئەنجامدان.