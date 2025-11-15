‏ئەلبووم "چیرۆکەیل زەوی و خوەر" راستاک پاڵێویا ئەرا خەڵاتیگ ناودەوڵەتی

‏ئەلبووم "چیرۆکەیل زەوی و خوەر" راستاک پاڵێویا ئەرا خەڵاتیگ ناودەوڵەتی
2025-11-15T13:05:09+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ئەلبووم "چیرۆکەیل زەوی و خوەر" گرووپ راستاگ پاڵێویا ئەرا خەڵات خاسترین ئەلبووم بەرهەم گروپ ڕاستاک وەرد پەنج بەرهەم ترەک هانە کێبڕکێ ئەرا بردن خەڵات  خاسترین ساڵ وە لایەن یەکێتی ناودەوڵەتی میوزیک میلیەو.

‏ چیرۆکەیل زەوی و خوەر لە پەنج بەرهەم پێکهاتنە، گورانیەیلی وە زوانەیل کوردی فارسی و بەلوچی و ئەفغانیە و هەشت مانگ وەرجە ئیرنگە بڵاوکریاس.

‏لە بڕوار  لە ٢١ کانوون دووەم ٢٠٢٦ خەڵاتەیل بەشەوکرێد لە شار نیو ئۆرلینز لە ئەمریکا وەڕێوەچوود. 

‏گروپ هونەری ڕاستاک لە ساڵ ١٩٩٧ دامەزریاس، ئەندامەیلی لە نەتەوە جیاوەزەیل ئیرانن، کە ئەندام کوردیش هاناویان و چەن گورانییش وە زوان کوردی چڕینە و لەماوەی گوزەشتە کۆنسێرت لە هەرێم کوردستان ئەنجامدان.‏

