كيم كارداشيان تویش بیماری رخباریگ تیەێد
2025-10-25T11:40:18+00:00

شەفەق نيوز- وەدویاچگن 

ئەسارەی تەلەڤیزیۆنی ئەمریکی، كيم كارديشيان، تویشهاتنی وە بیماری مەغز رخباریگ راگەیان، وتیش: وەشکین MRI ئاشکرا کرد کە لەناو مەغزی خوینبەریگ وشاوە بویە.

کیم (45 ساڵان) لە نمایشکاری وەرز 7 لە بەرنامەی "زا كارداشيانز" ئی خەوەرە ئاشکرا کرد وەگورەی رووژنامەی "ميرور" بەریتانی.

 كيم لە قسەیلی وەرد كورتنی كارداشيان خوەشکی وت: "وشایی بویچگیگ پەیا کردن"،  تا خوەشکەی دەس بنەێدە بان سینە و بویشێد: "واو".

 كيم، داڵگ چوار مناڵە، باس ئەو نیگەرانە کرد لەوەر شویکردنی وە کانی ویست و جیاوەبوینی لەلی، کە ئەوە تویش شیواشیو تەندروسیی هاورد.

 

