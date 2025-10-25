كيم كارداشيان تویش بیماری رخباریگ تیەێد

شەفەق نيوز- وەدویاچگن

ئەسارەی تەلەڤیزیۆنی ئەمریکی، كيم كارديشيان، تویشهاتنی وە بیماری مەغز رخباریگ راگەیان، وتیش: وەشکین MRI ئاشکرا کرد کە لەناو مەغزی خوینبەریگ وشاوە بویە.

کیم (45 ساڵان) لە نمایشکاری وەرز 7 لە بەرنامەی "زا كارداشيانز" ئی خەوەرە ئاشکرا کرد وەگورەی رووژنامەی "ميرور" بەریتانی.

كيم لە قسەیلی وەرد كورتنی كارداشيان خوەشکی وت: "وشایی بویچگیگ پەیا کردن"، تا خوەشکەی دەس بنەێدە بان سینە و بویشێد: "واو".

كيم، داڵگ چوار مناڵە، باس ئەو نیگەرانە کرد لەوەر شویکردنی وە کانی ویست و جیاوەبوینی لەلی، کە ئەوە تویش شیواشیو تەندروسیی هاورد.