كيم كارداشيان تویش بیماری رخباریگ تیەێد
شەفەق نيوز- وەدویاچگن
ئەسارەی تەلەڤیزیۆنی ئەمریکی، كيم كارديشيان، تویشهاتنی وە بیماری مەغز رخباریگ راگەیان، وتیش: وەشکین MRI ئاشکرا کرد کە لەناو مەغزی خوینبەریگ وشاوە بویە.
کیم (45 ساڵان) لە نمایشکاری وەرز 7 لە بەرنامەی "زا كارداشيانز" ئی خەوەرە ئاشکرا کرد وەگورەی رووژنامەی "ميرور" بەریتانی.
كيم لە قسەیلی وەرد كورتنی كارداشيان خوەشکی وت: "وشایی بویچگیگ پەیا کردن"، تا خوەشکەی دەس بنەێدە بان سینە و بویشێد: "واو".
كيم، داڵگ چوار مناڵە، باس ئەو نیگەرانە کرد لەوەر شویکردنی وە کانی ویست و جیاوەبوینی لەلی، کە ئەوە تویش شیواشیو تەندروسیی هاورد.