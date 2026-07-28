‏فیلم "Toy Story 5" بوودە پڕداهاتترین فیلم ساڵ ٢٠٢٦

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏زنجیرە فیلم"Toy Story" وەردەوامە لە قایمکردن و جیگرکردن پێگەی خوەی لە مێژوو جەهان، دویای ئەوەگ بەش پەنج سەرکەفتن نوویگ توومارکرد و سەرکردایەتی لیست پڕ داهاتترینەیل کەێد ئەرا ساڵ 2026.

‏فیلم"Toy Story 5" لە کۆتایی هەفتەی یەکەم توەنست ۳۱۲ ملیۆن دۆلار لەبان ئاست جیهان کووبکەێد، کە لە ناوەین ۱60 ملیۆن دۆلار لە بازاڕ ئەمریکی بوی بەووەێجویرە فیلمەگە خاسترین دەسپێک لە مێژوو زنجیرەگە توومار کرد، هەمیش بەرزترین داهات ئەرا کۆتایی هەفتەی دەسوەپیکردن ئەرا هەر فلیمیگ لە ساڵ 2026دا تا ئیسە وەدەسهاورد.

‏وەپای ئامارەل بلیت سینەما، داهات فیلمەگە لە ناوخوەی ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا رەسیە نزیکەی 448.5 ملیۆن دۆلار، لە وەختیگ داهاتەگەی لە بازاڕە ناودەوڵەتیەیل رەسیە 573.5 ملیۆن دۆلار.

‏وە یەیش "Toy Story 5" بوودە سێیەم فیلم لە ساڵ 2026دا بەربەست ملیار دۆلار رەدبکەێد، لەدویای فیلم "The Super Mario Galaxy Movie" کە لە پلەی دویەم هات وە داهات بڕ 1.011 ملیار دۆلار، و فیلم "Michael" کە نزیک بویە لە هەمان شمارە وە داهاتیگ رەسیە نزیکەی 1.01 ملیار دۆلار.

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