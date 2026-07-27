‏فیلم نوو هەڵکەوت مستەفا بەشداری لە ڤیستیواڵ ناودەوڵەتی ڤێنس کەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏فیلم سینەمایی (بەهەشت نابینیت ئەگەر ژن بتکوژێت)، نووترین بەرهەم دەرهێنەری دیاری کورد هەڵکەوت مستەفا، ئەرا بەشداری لە 83یەمین خول ڤیستیواڵ ناودەوڵەتیی فیلم ڤێنس لە ئیتالیا هەڵوژێریا و یەکەم نمایش جیهانیی خوەی لەورا وەدەسهاورد. .

‏چیرۆک بەرهەمەگە ئازایەیتی دویەتە قەناس وەدەسیگ پێشمەرگەس کە ئەرا رزگارکردن خوەشگەگەی وە نهێنی چوودە ناو رێکخریاگداعش، دەرهێنەر وەبان بنەمای دیدار راستەوخوەیوەدردژنە پێشمەرگەیل سیناریۆگە نویسانیە، فیلمەگە بەرهەم کۆمپانیای (هەنێ فیلم)ی نەرویجییە و وە هاوبەشی لەناوەین نەرویج، سوید، ئیمارات و هەرێم کوردستان دروسکریاس.

‏هەڵکەوت مستافا نویسەر و دەرهێنەری فيلمەگە ئوشێد: فرە خوەشحاڵم کەیەکەم نمايش جيهانيى فيلمە نووەگەم لەڤێنيس بوود؛ فيلمیگ کە ئازایەتى و خوەڕاگريى ژن کورد وە جيهان نیشان دەێد، سوپاس گشت ئەو کەسەیلە کەم کەلە دروسکردن ئێ فلیمە هاوکار و هاوسەفەرم بوین.

‏ڤیستیواڵ ڤێنس لە 2 تا 12ی ئەیلوول 2026 وەڕیوەچوود هەڵکەوت مستەفا لە گوزەشتە وە فلیم (کلاسیکۆ) و دۆکیۆمێنتاریی (شاردنەوەی سەدام حسین) ناوبانگ جیهانیی پەیدا کردبوی، وەی بەرهەمە نوویە بەشداری لە یەکیگ لە گرنگترین رویداوەیل سینەمایی جیهان کەێد.