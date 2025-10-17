فێستیڤاڵ ناودەوڵەتی فیلم سلێمانی وە بەشداری 32 وڵات کۆتایی تیەێد (وینە)

شەفەق نیوز - سلێمانی

ئیوارەی ئمڕوو جمعە، پەنجەمین خول فێستیڤاڵ ناودەوڵەتی فیلم سلێمانی لە شار سلێمانی کۆتایی هات.

چالاکییەیل فێستیڤاڵەگە تا ماوەی هەشت رووژ لەبانیەک وەردەوام بوی، وە بەشدارییگ هونەری فراوان لە ناوخۆی هەرێم کوردستان و جیهان عەرەبی و چەن وڵاتیگ جیهان.

قسەکەر فەرمی فێستیڤاڵەگە، ئاشتی رەئوف، ئەرا پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئمساڵ فێستیڤاڵەگە میوانداری زیاتر لە هەزار و 500 فیلم لە زوان و کولتوورە جیاوازەیل لە جیهان کرد". وتیش: "دەسەی فێستیڤاڵەگە 150 فیلم هەڵوژاردگە تا لە چوارچیوەی خول پەنجەم فێستیڤاڵەگە بەشداری پێشبڕکێی فەرمی بکەن".

رەئوف وتیش: "فیلمە هەڵوژیاگەیل نوێنەرایەتی 32 وڵات کەن"، نشانەس ئەرا ئەوە کە "فێستیڤاڵەگە ئامادەبوین هەمەچەشن وەخوەی دی کە سینەمای کوردی و عەرەبی و

ناودەوڵەتی گردەو کرد بیجگە لە نمایشکردن تایبەتی کوڵە فیلم و فیلم دۆکیۆمێنتاری و فیلم درویژ".

دووپاتیش کرد کە "ئامانج فێستیڤاڵەگە دروسکردن فەزای کولتووری و سینەمایی هاوبەشە لە ناوەین سینەماکارەیل جیهان و بەرزکردن پێگەی سلێمانی جویر شوینیگ پیشەنگی هونەری و کولتووری لە ناوچەگە".